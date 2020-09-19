السلايدر الرئيسي

مقتل مطلوب وإصابة رجل أمن باشتباك مسلّح في مادبا

منذ 35 دقيقة
قوات من الأمن العام -(الغد)
قوات من الأمن العام -(الغد)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه على إثر متابعة أحد الأشخاص المطلوبين وبحقه 11 طلبا أمنيا من بينها إطلاق عيارات نارية باتجاه مركز أمن ذيبان، فقد تم فجر اليوم تحديد مكان تواجده برفقة عدد من الأشخاص في محافظة مادبا حيث توجهت قوة أمنية للمكان لإلقاء القبض عليه.

وأضاف الناطق الإعلامي أن ذلك الشخص المطلوب وفور مشاهدته للقوة الأمنية قام بإطلاق عيارات نارية باتجاههم مما أدى لإصابة أحد رجال الأمن العام (وهو قيد العلاج)، ونفذت على الفور قواعد الاشتباك وتم الرد عليه ومن معه بالمثل ما أدى إلى إصابة الشخص المطلوب ووفاته، وإصابة شحص آخر من الذين كانوا برفقته، وجرى ضبط سلاح ناري وبوشرت التحقيقات.

مقالات ذات صلة

فحص كورونا

إجراء فحوصات لمخالطي المصابين بكورونا في معان

منذ 18 دقيقة

“الصحة العالمية”: وفيات كورونا مرتفعة بشكل غير مقبول

منذ ساعة واحدة

عدد “الغد pdf” ليوم السبت 9/19 -(رابط)

منذ 10 ساعات
مستشفى الاميرة بسمة التعليمي في اربد -(ارشيفية)

إربد: إصابة جديدة بكورونا لطبيب في مستشفى الأميرة بسمة

منذ 10 ساعات
انتخابات 2020
52 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock