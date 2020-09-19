مقتل مطلوب وإصابة رجل أمن باشتباك مسلّح في مادبا

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه على إثر متابعة أحد الأشخاص المطلوبين وبحقه 11 طلبا أمنيا من بينها إطلاق عيارات نارية باتجاه مركز أمن ذيبان، فقد تم فجر اليوم تحديد مكان تواجده برفقة عدد من الأشخاص في محافظة مادبا حيث توجهت قوة أمنية للمكان لإلقاء القبض عليه.

وأضاف الناطق الإعلامي أن ذلك الشخص المطلوب وفور مشاهدته للقوة الأمنية قام بإطلاق عيارات نارية باتجاههم مما أدى لإصابة أحد رجال الأمن العام (وهو قيد العلاج)، ونفذت على الفور قواعد الاشتباك وتم الرد عليه ومن معه بالمثل ما أدى إلى إصابة الشخص المطلوب ووفاته، وإصابة شحص آخر من الذين كانوا برفقته، وجرى ضبط سلاح ناري وبوشرت التحقيقات.