مقتل وإصابة 10 جنود سوريين بقصف إسرائيلي على القنيطرة

دمشق– قتل ثلاثة جنود سوريين وجرح سبعة آخرون في قصف صاروخي اسرائيلي استهدف محافظة القنيطرة السورية فجر اليوم الأحد، كما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري.

وقال المصدر “في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق فجرا (01,10 ت غ) جدد العدو الصهيوني عدوانه بإطلاق عدة صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي”، موضحا أن “العدوان أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة سبعة جنود آخرين بجراح (…) وبعض الخسائر المادية”.

بدوره ذكر التلفزيون السوري أن انفجارات ضخمة وقعت قرب دمشق في ساعة مبكرة من صباح الأحد وقال إن ”الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي“ بعد أن قالت إسرائيل إن صاروخين أطلقا من سورية باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة.

وصرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أنه أمر بإطلاق صواريخ على مواقع للجيش السوري بعد إطلاق قذائف صاروخية سورية على الأراضي الاسرائيلية.

وقال نتانياهو في بيان “لن نسمح بإطلاق النار على أراضينا”.

وفي بيان آخر صدر في الوقت نفسه، أكد الجيش الاسرائيلي أنه هاجم مواقع عسكرية سورية ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من سوريا باتجاه جبل الشيخ في مرتفعات الجولان التي تحتلها الدولة العبرية.

وقال الجيش في بيان أنه “يعتبر النظام السوري مسؤولا عن كل نشاط ضد إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية وسيعمل بشكل حازم ضد أي اعتداء”.

وأضاف أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا باتجاه جبل الشيخ، موضحا أن “واحدة منهما رصدت داخل اسرائيل”.

وتابع أن الجيش استهدف “بطاريتي مدفعية وعدة مواقع رصد واستخبارات في منطقة الجولان بالاضافة الى بطارية دفاع جوي من طراز اس ايه2”.

وتابع أنه “خلال الغارات تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في أعقاب اطلاق قذائف مضادة للطائرات سورية “، تم رصد واحدة منها داخل اسرائيل.

وشنت إسرائيل في السنوات الأخيرة مئات الضربات ضد أهداف إيرانية وأهداف لحزب الله في سورية.-(وكالات)