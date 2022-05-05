مقتل 5 إسرائيليين نتيجة عملية طعن في مستوطنة -(تحديثات)

قتل 5 أشخاص وأصيب 11 آخرون، بعضهم جروحه حرجة، نتيجة عملية طعن في بلدة إلعاد، مساء اليوم الخميس.

وتفيد الأنباء بإطلاق النار على منفذ عملية الطعن، مما أدى لإصابته بجروح خطيرة، بحسب موقع غزة الآن

وبحسب المعلومات، كان المنفذ يحمل فأسا وطعن ستة أشخاص في موقعين.



وبحسب الشرطة لا يستبعد وجود منفذين اثنين للعملية، أحدهما طعن المستوطنين بفأٍس والآخر أطلق النار على آخرين.

وتحقق شرطة الاحتلال في خلفية الحادث، فيما طلبت بلدية إلعاد من السكان البقاء في منازلهم.، حيث يتم البحق عن سيارة هربت من مكان الهجوم.

هذا وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم بحسب موقع الجزيرة نت أن عملية إلعاد جزء من الغضب الشعبي الفلسطيني على اعتداءات الاحتلال على المقدسات، معتبرا إياها تطبيقا عمليا لما حذرت منه المقاومة بأن الأقصى خط أحمر.