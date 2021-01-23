مقتل 7 عناصر من داعش في عملية عسكرية مشتركة مع القوات العراقية

بغداد -قتل التحالف الدولي السبت، 7 عناصر من داعش الإرهابي في عملية عسكرية مشتركة مع القوات العراقية بحسب ضابط رفيع بالجيش العراقي .

وقال المصدر ذاته اليوم إن طيران التحالف الدولي شارك مع القوات العراقي في مواجهة داعش ونفذ ضربتين جويتين، الأولى في سلسلة جبال قره جوغ، والأخرى ضمن قاطع كركوك 280 كلم شمال شرقي بغداد.

واوضح أن الضربتين الجويتين أسفرتا عن مقتل 7 من عناصر داعش الإرهابي، وتدمير 4 أنفاق يستخدمها عناصر الإرهاب.

يذكر ان القوات العراقية، شنت عملية “ثأر الشهداء” ضد عناصر داعش الإرهابي، بعد اقل من 24 ساعة من تفجيرات بغداد التي خلفت 32 قتيلا و120 جريحا. – (بترا)