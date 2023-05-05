مقتل 8 أشخاص وإصابة 13 بإطلاق نار في صربيا

ذكرت وسائل إعلام محلية صربية، أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 13 آخرون مساء الخميس، إثر إطلاق نار وقع بالقرب من بلدة ملادينوفاك، على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوبي بلغراد.

وفتح المهاجم النار في إحدى القرى بينما كان يستقل سيارة متحركة وواصل إطلاق النار في قرية مجاورة قبل أن يلوذ بالفرار، وفق ما أفادت به قناة “آر تي إس” اليوم الجمعة.

وأضافت، أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع إطلاق النار، وانتشرت قوات الشرطة بكثافة، وأُطلقت عملية لمطاردة المهاجم، بينما حلقت مروحيات فوق الموقع.

وكانت مدرسة فلاديسلاف ريبنيكار الابتدائية الواقعة في بلدية فراكار الصربية قد شهدت حادث إطلاق نار يوم الأربعاء الماضي أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين.