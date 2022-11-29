مقداد عارف: رفضت العروض “حبا” للسلط وعودتي للملاعب قريبة

يحيى قطيشات



عمان- أكد لاعب فريق السلط مقداد عارف، أنه على وشك الانتهاء من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة فريقه أمام الوحدات في منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين للموسم الماضي.

وأضاف مقداد في حديث لـ” الغد” أن الدوري الماضي كان صعبا على المنظومة الرياضية كاملة من لاعبين وأجهزة فنية وإدارات، وبين أنه مستمر مع فريقه ” الأم” السلط، ورغم أنه تلقى العديد من العروض للعب خارج السلط، لكن حبه لمدينته جعله يفضل البقاء في فريق السلط.

واستغرب قائد فريق السلط، عدم وضوح أجندة اتحاد الكرة للموسم المقبل 2023 حتى الآن، متمنيا أن يكون الموسم المقبل أفضل من المواسم الماضية ماليا وفنيا.

وعن تقييم تجربته في صفوف فريق السلط عبر سنوات طويلة، قال عارف: “الحمد لله تجربتي ناجحة ومميزة مع الرهيب، خصوصا بعد صعود الفريق لدوري المحترفين، حيث أثبت هو ونجومه حضورا مميزا، وشكل نقطة مضيئة في تاريخ منافسات الدوري، فسجل نتائج كبيرة وإيجابية، وتنافس على لقب الدوري، ووصل للمباراة النهائية لبطولة الكأس الموسم قبل الماضي، وشارك في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ونجح في التأهل للدور الثاني.

مسيرة مميزة بكل المقاييس، وسط دعم واهتمام والتزام من إدارة النادي وجماهيره والأجهزة الفنية وقام السلط بتعاقدات مع أبرز النجوم خلال المواسم الماضية.

وتتذكر الجماهير السلطية، موقف اللاعب مقداد عارف، حيث كان يحمل شارة الكابتن مع فريق السلط في بطولة الدرع العام 2018، وعندما شارك اللاعب عبدالله ذيب مع السلط في أول مباراة له، قام عارف بالذهاب إليه لتسليمه شارة الكابتن واللاعب ذيب رفض ذلك احتراما لتاريخ مقداد مع السلط.

وفي مسيرته الكروية، يتذكر عارف المدير الفني السابق لفريق السلط، العراقي محمد تامر الذي له الفضل بصقل موهبتي وتطويرها بشكل لافت، وأشرف على تدريبي العديد من المدربين الذين لهم الفضل والشكر ومنهم: أحمد الروابدة، خالد عبد الرحيم، جريس تادرس، والراحل خالد عوض.

ويقول اللاعب مقداد: “أول مباراة لعبتها في حياتي مع فريق تحت 18 سنة، وكانت في مواجهة فريق عين كارم، وأن أجمل أهدافي كان في مرمى فريق عين كارم، حيث كنا متأخرين بهدفين نظيفين ونجحنا في الخروج بنتيجة التعادل 3-3.

ويؤكد عارف أنه لعب العديد من المباريات الجميلة في دوري المحترفين، والتي تبقى عالقة في الذاكرة، ومنها مباراة السلط والوحدات في مرحلة الذهاب للموسم الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.

حول متابعته للمونديال وترشيحه للمنتخب الذي سيتوج باللقب، قال عارف: “أرشح المنتخب البرازيلي للظفر باللقب، وإن كانت ستكون منافسات شديدة بين المنتخبات الكبرى، فالعديد من المنتخبات قدمت مستويات فنية مميزة خلال المباريات التي جرت حتى الآن، وأتمنى أن نشاهد المنتخب الوطني حاضرا في المونديال المقبل، وهذا يحتاج إلى التخطيط الجيد من اتحاد الكرة ودعم الأندية حيث يساهم ذلك في تطوير كرة القدم الأردنية، وعن فريقه المفضل، يؤكد أنه فريق برشلونة الإسباني.