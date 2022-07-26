مقدسيون يبعثون رسالة إلى الخصاونة

بعثت شخصيات مقدسية رسالة إلى رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة، من خلال الممثلية الأردنية في رام الله، تدعوه فيها إلى إعادة السماح للمقدسيين باستخدام جسر الشيخ حسين في السفر إلى الأردن والعودة منه.

وحملت الرسالة توقيع ما يقارب 200 شخصية مقدسية من خلفيات اجتماعية واقتصادية وثقافية ودينية وشخصيات عامة ونشطاء.

وجاء في الرسالة “إنّ السلطات الإسرائيلية تسمح للمقدسيين باستخدام المعابر والمطارات كافة، وقد كان مسموحاً للمقدسيين السفر إلى الأردن والعودة عبر جسر الشيخ حسين، بالإضافة لجسر الملك حسين. إلا أنه لسبب غير معلوم لدينا، تم خلال السنين الأخيرة منع المقدسيين من السفر عبر جسر الشيخ حسين. لذلك، فإننا نتوجه لدولتكم لإعطاء توجيهاتكم الكريمة للسماح مرة أخرى للمقدسيين بإمكانية استخدام هذا المعبر وكذلك المعابر كافة، مما سيكون له فائدة فلسطينية أردنية مشتركة”.

وحسب الرسالة فإن “إعطاء المقدسيين خيار السفر عبر المعابر المتعددة يخفف من الضغط على جسر الملك حسين تحديداً، وكذلك يعطي المقدسيين ذات التسهيلات التي تعطى لغيرهم على جسر الشيخ حسين بالذهاب والإياب بسياراتهم مع عائلتهم وأولادهم بيسر وسهولة”.

وأضافت: “كما ويخفض جزءا كبيرا من النفقات المنهكة التي تتحملها كل أسرة مقدسية معدل عدد أفرادها خمسة أشخاص إذا اضطروا في وقت الزحمة الخانقة على جسر الملك حسين لاستخدام خدمة الـ vip (التي لا تتعدى نقلهم بمركبة نقل 13 كم) بكلفة 650 دولارا أمريكيا في كل اتجاه مضافا إليها دفعات أخرى -كرسوم التصريح الإسرائيلي 270 شيكل أي خمسين دينارا أردنيا (وهو غير ضروري) علماً بأن السفر عبر معبر الشيخ حسين لا يكلف 20% من هذه النفقات الباهظة”.

كما جاء في الرسالة: “لقد كان هذا الأمر مسموحاً لعدة سنوات بعد اتفاق أوسلو ولم يكن لذلك أي ضرر سياسي. حيث تسمح الأردن أيضاً لراكبي الدراجات الهوائية من المقدسيين استخدام جسر الشيخ حسين مرتين سنويا. إن ما نرجوه من دولتكم إعادة النظر في قرار منع المقدسيين من السفر عبر جسر الشيخ حسين الشمالي في حين يتم السماح لنا باستخدام معبر وادي عربة وأيضا مطار الملكة علياء علماً أن كلهم معابر دولية”.

وشدد الموقعون على “شكر الأردن لما قدّمته وتقدمه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية من رعاية ومتابعة لشؤون القدس والمقدسات، وتوفير كل ما من شأنه دعم صمود المقدسيين في القدس المحتلة”.

وقالوا إن “هذا يتماشى مع الوصاية الهاشمية الكريمة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وفي هذه المناسبة، نتقدّم بجزيل الشكر على ما تبذلونه من تسهيلات خاصة للمقدسيين تمثلت أخيراً في تخفيض رسوم تجديد الجواز الأردني وتوفير إمكانية التجديد عبر مكاتب الأوقاف الإسلامية في القدس. إن علاقة القدس بالأردن علاقة عضوية حميمة، ولذلك من المهم تسهيل سفر وعودة المقدسيين من وإلى الأردن عبر المنافذ الحدودية كافة. حيث تؤكد الإحصائيات على الجسور أنه رغم كل الصعاب والتسهيلات المتاحة، لم يترك المقدسيون بلدهم بصورة دائمة بل يسافرون للعمل والسياحة ويعودون لمدينتهم محافظين على إقامتهم الدائمة في القدس صامدين مرابطين”.

وتأتي الرسالة في ظل ازدحام خانق يشهده معبر الملك حسين الذي يعتبر نافذة الفلسطينيين الوحيدة على العالم، حيث يقوم الفلسطينيون بالسفر إلى أي دولة عبر مطار الملكة علياء، فيما حمّلت الحكومة الأردنية المسؤولية للجانب الإسرائيلي، حيث قال وزير الداخلية مازن الفرايه خلال جولة له في المعبر إن “المشكلة اللوجستية تتعلق بالقدرة المنخفضة جداً للجانب الإسرائيلي في استقبال المسافرين”.

وختم الموقعون رسالتهم بقولهم: “نتشرف بلقاء دولتكم أو من ترونه مناسبا علما أننا متأكدون أنكم ستوفّرون لهذه الرسالة الاهتمام كما تعودنا منكم ومن كل أحبائنا الأردنيين عبر العقود الماضية”، “ودمتم ذخراً وخير سند لنا كمقدسيين خاصة وللشعب الفلسطيني وقضيته عامة”.

الموقعون:

1) الشيخ عكرمة صبري

2) المطران سنى عازر

3) داوُد كُتَاب

4) حازم القواسمي

5) عبد القادر الحسيني

6) فؤاد جبر

7) عزام الدقاق

8) حجازي الرشق

9) فاطمة المؤقت

10) باسم خوري

11) سلوى هديب

12) بشارة بحبح

13) عبد السلايمة

14) طلعت علوي

15) فدوى خضر

16) وليد نمور

17) اديل زعمط

18) امل خريشه

19) محمد هادية

20) زياد زغير

21) منتصر دكيدك

22) جورج سحار

23) زياد القيمري

24) خالد جمجوم

25) صلاح زحيكة

26) زكي ابو الحلاوة

27) محمود خويص

28) بشار الحسيني

29) وفاء عز الدين الدجاني

30) شكري سعيد

31) صلاح عطالله

32) اليكس كُتّاب

33) أحمد صيام

34) جمال الدجاني

35) احمد الصياد

36) جميل السلحوت

37) محمد الدجاني

38) ماجد علوش

39) اماني ابو عصب

40) رفعت ناصر الدين

41) احمد القواسمي

42) وسيم خزمو

43) اسماعيل مسلماني

44) منصور طهبوب

45) فؤاد ابو شلبك

46) سعيد الشرباتي

47) ايمن غوشة

48) مهند جاعوني

49) نادر السلايمة

50) امجد شهاب

51) حسيب نشاشيبي

52) هنادي زغير

53) عزام الهشلمون

54) سعيد صبري

55) ابراهيم جوهر

56) عدنان شحاده

57) رائد شحاده

58) اسامه شحاده

59) ليث شحاده

60) فهد صلاح

61) حسام صلاح

62) جواد النتشه

63) أكرم حلواني

64) سفيان حلواني

65) عنان حلواني

66) محمد حلواني

67) خليل التميمي

68) راتب مسلماني

69) تيسير مسلماني

70) سمير مسلماني

71) اسامه مسلماني

72) فهمي كسواني

73) نبيل ابو سريه

74) زهير زلوم

75) جمال زلوم

76) عبد الحكيم زلوم

77) ماهر حداد

78) محمد حداد

79) علاء حداد

80) محمد ابو عصب

81) امجد حرباوي

82) ماجد بيتوني

83) أشرف الكرد

84) محمد عبد الجواد

85) سامي سلهب

86) الفرد رعد

87) شاكر عابدين

88) عمار عابدين

89) راتب الجعبه

90) عمار الجعبه

91) محمد تفاحه

92) معتز السمان

93) ممدوح السمان

94) وجيه تايه

95) هشام تايه

96) وليد يغمور

97) محمد كرامه

98) نائل صندوقه

99) ربيع سلايمه

100) حلمي حلواني

101) محمد حلواني

102) هشام حلواني

103) بسام عداوين

104) ماجد عداوين

105) فايز الطويل

106) غاندي الطويل

107) مصطفى تميمي

108) مؤيد الطويل

109) عنان الطويل

110) طارق عموري

111) سامي تميمي

112) نضال الخالص

113) ضرار منى

114) عوني منى

115) احمد منى

116) مصطفى منى

117) احمد جويلس

118) أمين مرقه

119) أيمن آل قمبر

120) محمد شكري طه

121) عناد ابو رميله

122) كايد ابو عصب

123) عصام عابدين

124) عطالله ابو سريه

125) ايمن ابو سريه

126) باسم صب لبن

127) وليد صب لبن

128) نضال صب لبن

129) عليان وزوز

130) محمد حداد

131) علاء حداد

132) عزيز حداد

133) بهاء حداد

134) رجائي حداد

135) عبد الكريم حداد

136) عبود حداد

137) فراس حداد

138) قاسم حداد

139) بثينة دقماق

140) إسحق حداد

141) نبيل حداد

142) يوسف حداد

143) عنان حداد

144) معتصم سلايمه

145) سائد سلايمه

146) معتز سلايمه

147) فراس حرباوي

148) قاسم ابو رميله

149) حسام أبو رميلة

150) محمد ابو رميله

151) عز الدين الشيخ قاسم

152) يعقوب الشيخ قاسم

153) محمد الشيخ قاسم

154) معاويه الدويك

155) يحيى محمد صيام

156) ثائر حماد

157) ادهم الاسمر

158) محمد صندوقه

159) إياد قرش

160) عصام حرباوي

161) يونس ابو رميله

162) زهير غيث

163) توفيق حبش

164) إياد عويضه

165) انس القيمري

166) عفيف عابدين

167) محمد عابدين

168) روضة ابو غربية

169) ربحي العمد

170) منذر النتشة

171) عبد الحليم برقان

172) صالح أبو شمسية

173) عمران صب لبن

174) جونثان كُتّاب

175) اليكس عوض