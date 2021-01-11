مقدم “عالم الرياضة عبر إذاعة “أمن إف أم” يتحدث لـ”الغد”

مصطفى بالو

عمان – فرض برنامج “عالم الرياضة” الذي يقدمه الملازم أول علاء أبو قاعود، عبر أثير إذاعة الأمن العام -“أمن إف أم”-، نفسه في الشارع الرياضي المحلي، لما يتميز به من مناقشة موضوعية تتحلى بالصدق والموضوعية، عبر تسليطه الضوء على هموم إنجازات الرياضية الأردنية، لكافة الألعاب الفردية والجماعية، وقضايا الشارع الرياضي، ويتوسع إلى الرياضة العربية والعالمية، عبر استضافته العديد من الرياضيين وأصحاب القرار والمحليين والنقاد والمعلقين، وفرد مساحة واسعة في قوالب تحليلية شيقة، غلفها الإبداع والتميز مؤكدا أن الشباب فرسانا للتغير كما أرداهم سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

أبو قاعود: حس وطني

وحول تجربته في تقدم البرنامج الإذاعي “عالم الرياضة” عبر إذاعة الأمن العام، قال الملازم أبو قاعود:” ننطلق من حس وطني، يتلمس حاجيات الشباب الرياضية، ويأخذهم على جناح المصلحة الوطنية، في مناقشة مختلف هموم وإنجازات القطاعات الرياضية والشبابية، وتسليط الضوء على آخر الأخبار والأحداث الرياضية، ونستضيف مختلف الشخصيات الرياضية، واصحاب القرار، ونخبة المحللين والمتابعين، عبر برنامجنا الذي يعرض مساء كل يوم سبت، في مساحة زمنية تمتد من الساعة السابعة وحتى الثامنة والنصف مساء، وتضع كوادر البرنامج جل جهدها لاظهاره بالصورة التي تحاكي مصلحة الرياضة الوطنية”.

اهتمام كبير

وحول مدى الاهتمام والرعاية التي توليها مديرية الأمن العام لهذا البرنامج، أجاب أبو قاعود:” نتحرك وفق اهتمام ورعاية مديرية الأمن العام، وتوجيهات مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة، ونجد صدى الإهتمام والمتابعة، في أرائهم واقتراحاتهم التي تؤكد على أهمية هذا البرنامج-عالم الرياضة”، والذي يعرض عبر أثير إذاعة الأمن العام ومدى التصاقه بالشارع الرياضي، ونجد دائما الدعم والتوجيهات للتطوير وهو ما دفعنا الى تقديم البرنامج بحلة جديدة للعام الجديد 2021، ولا بد ان نؤكد بأن “عالم الرياضة” هو تنفيذ عملي للمسؤولية الاجتماعية الرياضية من قبل مديرية الأمن العام، تبعا لما يوليه المجتمع الأردني من اهتمام كبير بالرياضة والرياضيين”.

وقفات منوعة

وحول أبرز الشخصيات التي استضافها “عالم الرياضة” عبر أثيره خلال الفترة الماضية، رد أبوقاعود:” بصراحة كل من يتحدث عبر أثير إذاعة الأمن العام، من خلال برنامج “عالم الرياضة”، هو شخصية لها تأثيرها الرياضي على صعيد الأندية المحلية، الاتحادات الرياضية، الرياضيون في مختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، النقاد والمحللين والمعلقين ورجال الإعلام الرياضي، وله تأثيره وأرائه في الشارع الرياضي المحلي، وحتى في تناولنا للأحداث الرياضية العربية والعالمية”.

وتابع:” كانت لنا وقفة مع قامات إعلامية وطنية يعملون خارج الوطن، لاسيما المدرب والمحلل والمعلق الوطني عثمان القريني، وكذلك زميله على الفضائية الرياضية العربية والعالمية “beinsport”، الجزائري حفيظ دراجي، والكثير من الشخصيات الرياضية، الذين أثروا حلقات “عالم الرياضة” بطروحاتهم الشقة والممتعة والمفيدة لصالح الرياضة المحلية”.

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