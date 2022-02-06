“مقسم” الأردنية تتفوق عالميا وتحصد المركز الأول بمسابقة “Rocket Fuel “

إبراهيم المبيضين

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في قطاع متسارع النمو مثل قطاع التقنية، وفي مجال ريادة الأعمال التي حفزت الكثير من الشباب الأردني على ابتكار خدمات وتطبيقات وانظمة تخدم وتسهل اعمال كل القطاعات الاخرى، تمكنت الشركة الناشئة الأردنية ” مقسم” المتخصصة في حلول الاتصالات السحابية ، من التفوق عربيا وعالميا لتحصد المركز الاول في مسابقة” Rocket Fuel ” التي انعقدت في السعودية الاسبوع الفائت.

وتمكنت الشركة الناشئة الاردنية ، التي تاسست في عام 2019 لتقدم انظمة وحلول اتصالات معتمد على تقنية الحوسبة السحابية ، من الفوز بالمسابقة متفوقة على مئات الشركات الناشئة المشاركة في المسابقة العالمية والتي انعقدت على هامش معرض ” لييب” LEAP ، وهو أكبر معرض تقني في العالم نظم خلال الفترة بين 1 و 3 فبراير الجاري في السعودية.

وإجتازت ” مقسم” كل مراحل المسابقة التي انعقدت على مدار ايام المعرض العالمي الثلاثة، فتفوقت في جميع التصفيات، حيث تنافست بداية مع 500 شركة ناشئة مشاركة، حتى بلغت المرحلة الثانية والتي شارك فيها 300 شركة ناشئة حتى وصلت قائمة النهائيات المكونة من 14 شركة ناشئة.

وبرزت الشركة في المرحلة النهائية عندما قدمت عرضًا سريعًا مدته 3 دقائق وحصلت على المركز الأول بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 250 ألف دولار، امام لجنة تحكيم متخصصة عالمية مكونة من المستثمرين الدوليين والسعوديين المعترف بهم ، بما في ذلك جيمس كان وستيفن بارتليت من برنامج المستثمر الشهير ” Dragons ‘Den ” في بي بي سي.

وشركة ” مقسم” ، التي تحمل اسم (maqsam.com) على الشبكة العنكبوتية ، هي شركة ناشئة اردنية شارك في تأسيسها سنان طيفور وفؤاد جريس في عام 2019 ، وهما من المتخصصين في صناعة التكنولوجيا الإقليمية، حيث تقوم الشركة على توفير انظمة وحلول للشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات عبر متصفح الانترنت، لتمكن هه الشركات والمؤسسات من خدمة والتواصل مع عملاءها عبر مكالمات صوتية عالية الجودة ورسائل نصية قصيرة ورسائل WhatsApp ، وهي حلول يمكن دمجها بسلاسة مع حلول CRM ومكتب المساعدة السحابية الشهيرة مثل Zoho و Hubspot

واكد الشريك المؤسس في شركة ” مقسم” والرئيس التنفيذي سنان طيفور اهمية ها الانجاز والفوز والي يمثل بحسب وصفه ” اعتراف” من مسابقة وجهة عالمية بمجهود وخدمات الشركة، فلا عن اهميته في تسويق الشركة وحلولها في ها المحفل ما يفتح الباب لاستقطاب عملاء جدد للشركة التي تمتلك مكاتب لها في كل من الاردن والسعودية والامارات ومصر.

وقال الشريك المؤسس ومدير قسم الاعمال في ” مقسم” فؤاد جريس ان المشاركة في المؤتمر والمسابقة كانت ايجابية ومفيدة لكل الشركات التقنية الاردنية والشركات الناشئة وفرصة للانفتاح وتسويق الافكار الاردنية، مشيرا الى ان تركيز ” مقسم” ينصب على خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من كل القطاعات لان حلول الشركة التي تعتمد على الحوسبة السحابية توفر الوقت والجهد والتكلفة على العملاء ممن يبتغون امتلاك خدمة تواصل واتصالات مع عملاءهم عبر الانترنت بدون اية معدات واجهزة.

واشار جريس الى ان شركة ” مقسم” تواكب احدث التوجهات التقنية في العالم الرقمي لان خدمات الحوسبة السحابية هي تطور ويمكن ان تخدم كل القطاعات حول العالم، كونها تعتمد على الانترنت بشكل اساسي دون الحاجة لمعدات واجهزة، مشيرا الى ان الشركة تركز اليوم على خدمة العالم العربي ولكن مع نظرة طموحة الى كل دول العالم لا سيما وان خدمتها لا تعتمد على مكان جغرافي، حيث ان لدى الشركة اليوم عملاء في اكثر من اثنا عشرة دولة حول العالم.

وقالت ريمان الشامي مديرة التسويق في ” مقسم” ان هذا الفوز يمثل حافز للشركة والموظفين لتقديم الافضل في المستقبل، وخصوصا انها تعمل في قطاع التقنية والحوسبة السحابية التي دخلت لخدمة كل القطاعات وينتظرها الكثير من الفرص مستقبلا.

وتنافست الشركات الناشئة من أنحاء العالم في مسابقة Rocket Fuel وهي منافسة دولية تهدف إلى العثور على أبرز الأفكار التجارية الجديدة وأكثرها ابتكارًا، وقدمت مقترحات الأعمال المبتكرة لتعزيز رأس المال الاستثماري لديها وتشجيع المستثمرين الدوليين، في محاولة منها للفوز بحصة من الصندوق الاستثماري للجائزة البالغ قيمته مليون دولار، حيث فازت في المسابقة سبع شركات ناشئة، حصلت كل منها على جوائز نقدية لقاء أفكارها المبتكرة ومقترحاتها الجديدة ذات الأثر الكبير من الناحية الإبداعية والابتكار والإمكانيات والقدرة على التنفيذ وأثرها على الناس والمجتمع.

وكان مؤتمر “ليب” التقني الدولي، اختتم الخميس، فعاليات نسخته الأولى في المملكة العربية السعودية بحضور عدد كبير من محبي التقنية وممثلين لأكثر من 80 دولة، وتسجيل أكثر من 100 ألف زيارة، إضافةً إلى 700 من الجهات العارضة التي شملت الشركات التقنية الرائدة عالميًا، وأكثر من 1500 شركة ناشئة من الأكثر ابتكارًا، وانضمام 500 متحدث دولي.

ويُعـد المؤتمر أضخم حدث تقني دولي في نسخته الأولى -والذي استمر 3 أيام -، حيث شهد المؤتمر 6,4 مليار دولار من الاستثمارات ومبادرات التقنيات الجديدة، ومليون دولار من الجوائز الممنوحة للفائزين في مسابقة Rocket Fuel للشركات الناشئة.

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