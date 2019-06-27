آخر الأخبار حياتناحياتنا

مقهى للكلاب في الإسكندرية

منذ 51 دقيقة
مقهى الكلاب في الإسكندرية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الإسكندرية- إذا كنت من هواة تربية الكلاب واقتنائها فحتما ستواجهك مشكلة اصطحاب حيوانك الأليف للخارج، فالمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق ترفض دخول الحيوانات. ومن هنا قرر محمد الكوك افتتاح مقهى الكلاب بمحافظة الإسكندرية.

يوضح الكوك للجزيرة نت أن المقهى يقدم الخدمات بالأساس للحيوانات الأليفة خاصة الكلاب، مثل الاستحمام وقص الأظافر وتصفيف الشعر، فضلا عن الطعام المناسب، كما يقدم خدمات لأصحاب هذه الحيوانات لاستمتاع بوقتهم.

ولا تقتصر الخدمات على الطعام والشراب أو حتى تدخين الشيشة، بل هناك خدمة توفير حيوان أليف لمن لا يستطيع اقتناءه في المنزل، سواء لظروف المكان أو لرفض الأهل أو بسبب ارتفاع الأسعار.

هواة اقتناء الحيوانات الأليفة يواجهون مشكلة كبيرة عند السفر وعدم القدرة على اصطحاب الحيوان، وهي المشكلة التي تمكن هذا المقهى من حلها بتقديم خدمة استضافة الحيوان خلال فترة سفر صاحبه.

وهناك أيضا طبيب بيطري يفحص الحيوانات بشكل دوري حرصا على سلامتها وتقديم العلاج.

مقالات ذات صلة

حول مواقف الغضب لدى طفلك إلى فرص للتعلم

منذ 7 ساعات

كالبشر.. النباتات تعطس وتعدي بعضها

منذ 9 ساعات

انطلاق الدورة الثانية لمهرجان رم المسرحي

منذ 11 ساعة

إليك 30 وظيفة الأعلى أجرا في المستقبل والمهارات التي تحتاجها

منذ 11 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock