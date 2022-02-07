“مكاتب السياحة” تطالب بالإعفاء من الرسوم المتراكمة

محمد أبو الغنم

عمان – طالب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسة الحكومة بإعفاء مكاتب السياحة والسفر من الرسوم المتراكمة عليه منذ العام الماضي وليس تأجيلها.

وأوضح هلسة أن القطاع ما يزال يطالب الحكومة بشموله ببرنامج استدامة الذي يخفف من وطأة خسائر مكاتب السياحة والسفر.

وقال هلسة لـ “الغد” إن قطاع مكاتب السياحة والسفر يعاني وعلى الحكومة الالتفات له وإنقاذه من الأزمة التي يمر بها منذ جائحة كورونا والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم.

وأكد أن الحركة السياحية ضعيفة جدا وهذا ما أدى إلى استمرار الأزمة التي تثقل كاهله.

وطالب هلسة الحكومة بدعم القطاع حتى يستطيع مواصلة نشاطه السياحي والمحافظة على العاملين فيه.

وحول تراخيص المكاتب أكد هلسة أن مكاتب السياحة والسفر عاجزة عن الترخيص ولم يتم تجديد ترخيص أي مكتب.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة إن “القطاع يعاني ويجب إنقاذه”.

وأكد الخصاونة أن فاتورة إنقاذ القطاع لا تتجاوز 900 ألف دينار.

وأشار إلى أن هذا المبلغ ينقذ القطاع من الأزمة التي يعاني منها منذ بدء الجائحة فيما بين أن الحكومة بعيدة عن هموم القطاع ومشاكله التي يعاني منها.

وتابع الخصاونة ان مكاتب السياحة

والسفر عاجزة عن ترخيص مكاتبها جراء الأزمة المالية التي تعاني منها.

واتفق مدير مكتب سياحة وسفر ممدوح العلي مع سابقيه في الرأي حول معاناة القطاع إذ لم يتقدم اي مكتب لتجديد ترخيصه نتيجة شح السيولة جراء توقف الحركة السياحية منذ انتشار الجائحة.

وقال العلي “الحكومة غائبة تماما عن دعم القطاع الذي يعاني”.

ويذكر أن عدد مكاتب السياحة و السفر يصل الى 704 مكاتب بطاقة تشغيلية تصل الى 6.5 ألف موظف.