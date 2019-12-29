مكاسب في 6 بورصات عربية و”عمان” تخسر بمستهل تعاملات الأسبوع

عواصم- ارتفعت 6 بورصات عربية في نهاية تداولات الأحد، لكن بنسب طفيفة دون 1 % في ظل تعاملات مع غياب المستثمرين، بسبب عطلات رأس السنة الميلادية.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.7 % إلى 8411 نقطة، بدعم مكاسب الأسهم القيادية في قطاع البتروكيماويات يقودها “أرامكو” بنسبة 0.14 %.

وصعدت بورصة مسقط بنسبة 0.62 % إلى 3890 نقطة، مع ارتفاع أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.89 % والقطاع المالي بنحو 0.7% والقطاع الخدمي بنسبة 0.33 %.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.44% إلى 5072 نقطة مع صعود أسهم “أدنوك للتوزيع” بنسبة 2.75 % و”دانة غاز” بنحو 1.62% و”اتصالات” بنسبة 0.61 % و”أبوظبي الأول” بنسبة 0.4 %.

فيما زادت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.42% إلى 2776 نقطة، مع ارتفاع أسهم “العربية للطيران” بنحو 1.92 % و”دبي للاستثمار” بنسبة 1.55%رو”دبي الإسلامي” بنسبة 1.1%.

وصعدت بورصة البحرين بنسبة 0.19% إلى 1607 نقطة، مع ارتفاع 3 أسهم قيادية يقودها “انفستكورب” بنسبة 1.36% و”الأهلي المتحد” بنسبة 0.48%.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بنسب هامشية، وزاد المؤشر الأول بنسبة 0.08% إلى 6932 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام بنحو 0.06% إلى 6247 نقطة، بينما انخفض المؤشر الرئيسي بنحو 0.03% إلى 4894 نقطة.

في المقابل، انخفضت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.52% إلى 13812 نقطة بضغط مبيعات المؤسسات الأجنبية.

ونزلت بورصة عمان بنسبة 0.08% إلى 1811 نقطة، مع انخفاض أسهم “الإسلامي الأردني” بنسبة 1.38% و”بنك الأردن” بنسبة 0.47% و”الإقبال للاستثمار” بنحو 0.33 % و”جوبترول” بنسبة 0.3 %.

وأغلقت بورصة قطر على انخفاض هامشي بنسبة 0.07 % إلى 10418، نقطة مع تراجع أسهم “قطر الوطني” بنسبة 0.97% و”الميرة” بنسبة 0.65% و”ناقلات” بنسبة 0.41% و”بنك الدوحة” بنحو 0.39 %.

فيما يلي أداء البورصات العربية، مع ارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 0.7% إلى 8411 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.62% إلى 3890 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.44% إلى 5072 نقطة.

دبي: بنسبة 0.42 % إلى 2776 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.19 % إلى 1607 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.08 % إلى 6932 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 0.52 % إلى 13812 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.08 % إلى 1811 نقطة.

قطر: بنسبة 0.07 % إلى 10418 نقطة.-(الأناضول)