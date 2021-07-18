مكافأة تحفيزية للحسين إربد أمام الفيصلي

عمان – الغد – رصد أحد رجل الأعمال الأردنيين المقيمين في الخارج، مكافأة مالية مقدارها 3 آلاف دولار للاعبي فريق الحسين إربد لكرة القدم، في حال الفوز على الفيصلي في المباراة التي تجمع الفريقين، يوم 25 الشهر الحالي، ضمن منافسات دوري المحترفين.

وأكد الحسين إربد أن رجل الأعمال علاء كناني، أجرى اتصالا مع النادي، وأبلغه برصد هذه المكافأة في حال اقتناص النقاط الثلاثة، لا سيما وأن الفوز يضع الحسين إربد في دائرة المنافسة، وهذا ما لم يحققه النادي منذ فترة طويلة.

إلى ذلك، تداعت جماهير الحسين إربد، للتواجد في مدرجات ستاد الحسن يوم 25 الحالي، ضمن العدد المحدد، وذلك لمؤازرة الفريق بحثا عن الفوز.

ويعش فريق الحسين إربد حاليا، ارتفاعا في المعنويات، بعد النتائج الجيدة التي حققها أخير في الدوري، على أمل مواصلة المشوار في المباريات المقبلة. -(أخبار النجوم)