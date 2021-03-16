“مكافحة الأوبئة”: قد نضطر لإجراءات أقسى إذا خرج الوضع الوبائي عن السيطرة

عمان- قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة فراس الهواري، الثلاثاء، إنه إذا” خرج الوضع الوبائي عن السيطرة فقد نضطر إلى اتخاذ إجراءات أقسى كالتي اتخذت سابقا.”

وأضاف لـ “المملكة”: “إذا استمرت الأرقام الحالية لإصابات كورونا فسيزداد الضغط على المستشفيات 35% في الـ 10 أيام المقبلة”.

وأكّد الهواري، أنه لولا المستشفيات الميدانية لانهار القطاع الصحي الأردني بأكمله.

“معدل تكاثر الفيروس في الأردن يزيد عن 2.5 وهو أسوأ بشكل مضاعف عن معدله في إيطاليا”، وفق الهواري.

سُجلت في الأردن، الاثنين، 82 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 9417 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 486,470، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وسُجلت الحصيلة الأعلى السابقة في 11 آذار/مارس بواقع 8300 إصابة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 5428، بعد وفاة 82 مصابا.

أصدرت الحكومة، في 10 مارس/أذار ، البلاغين رقم 26 و27 لسنة 2021، استنادا لأحكام البند (ثامنا) من أمر الدفاع 19 لعام 2020.

ويشير البلاغ 26 على أنه يحظر تنقل الأشخاص من الساعة 7 من مساء الخميس وحتى الساعة 6 من صباح السبت من كل أسبوع حتى تاريخ 31 اذار\مارس 2021.

كما يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في بقية أيام الأسبوع من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا.

وبحسب البلاغ تغلق المنشآت من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا فيما يسمح للمطاعم ومحال الحلويات والصيدليات بالعمل حتى الساعة 12 ليلا بخدمة التوصيل فقط.-(المملكة)

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