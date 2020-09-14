“مكافحة الفساد” تثبت شكوى صايل ضد الفيصلي وتفتح تحقيقا

خالد العميري

عمان – نفى المدير السابق لفريق كرة القدم بالنادي الفيصلي، محمود صايل، الشائعات التي تحدثت عن سحبه الشكوى التي تقدم بها لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، زاعما وجود تجاوزات في عقود اللاعبين وهدر المال العام بالنادي منذ العام 2010 وحتى اليوم.

وقال صايل في تصريحات ل (الغد) : “اليوم قدمت افادتي لدى الهيئة وليس صحيحا ما يشاع عن سحب الشكوى، لقد تم اعتماد الشكوى بشكل رسمي، كما تم تشكيل فريق للتحقيق سيبدأ مهامه خلال الأيام القليلة المقبلة، وكلي ثقة بنزاهة وعدالة القضاء”.

وكان صايل أكد في تصريحات سابقة، استحقاقه لمبلغ 250 ألف دينار كديون شخصية له على النادي الفيصلي، ليس لها أي علاقة بالشكوى التي تقدم بها لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هذا الأمر قضائي بحت، وسيأخذ كل ذي حق حقه.