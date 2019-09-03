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مكافحة الفساد تستمع للنائب مراد بشأن “التجاوزات” في وزارة الصحة

منذ 58 دقيقة
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

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عمان- الغد- أعلن مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد متابعته عن كثب واهتمام ٍ بالغين البيان الذي تلاه النائب منصور مراد في مؤتمره الصحفي ” أمس الأثنين حول ما اسماه “فساد في وزارة الصحة ومستشفياتها” وذلك من خلال قسم الرصد فيها وبناء على تكليف مباشر من رئيس المجلس .

وقال مصدر مسؤول في الهيئة إنه “بناءً على طلب من الهيئة حضر سعادة النائب منصور مراد، ظهر اليوم الثلاثاء، بخصوص هذا الامر حيث تم الاستماع اليه “

وأكد المصدر انه سيصار الى استدعاء كل من له علاقة بهذا الأمر من القطاعين العام والخاص للاستماع الى اقوالهم .

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