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مكافحة الفساد تفتح ملفات تعيينات بلديات الزرقاء وعنجرة والأزرق

منذ 8 دقائق
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

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عمان- الغد- أوضح مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن مجلس الهيئة يتابع باهتمام بالغ قضية التعينات في ثلاث بلديات ثارت حولها شبهات فساد .

واكد المصدر أن مجلس الهيئة كان احال للتحقيق قرار بلدية الزرقاء بتعيين مدير تنفيذي ومدير للرقابة الداخلية للبلدية وذلك بهدف التأكد من سلامة الاجراءات التي أُتخذت وكانت وراء قرار تعينهما .

كذلك فتحت الهيئة تحقيقًا في الدعوة لتعينات ٍ في بلديتي عنجرة والأزرق حيث تبين ان الغالبية العظمى من المدعويين للتعيين في بلدية عنجرة من نفس عائلة رئيس البلدية ، وكذلك الامر بالنسبة لبلدية الأزرق حيث تبيّن ان ابن رئيس البلدية وابن اخيه وحفيد اخيه من ضمن المدعويين للتعيين فيها .

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