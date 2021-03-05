مكافحة الفساد تنشر صورة لـ قصص فساد في الأردن أيام زمان

عمان – الغد – نشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، عبر حسابها على تويتر صورة تحت عنوان “من قصص الفساد في الأردن أيام زمان”.

حيث عرض بالصورة قصتي فساد ففي القصة الأولى التي حدثت في عام 1949، فقد يجري تحقيق مكتوم في وزارة المواصلات بعمان مع عدد من موظفي سكة الحديد حول صفقات تم عقدها لتوظيف عدد من الأشخاص مقابل تنكة سمنة أو عشرة دنانير ، و يشرف على التحقيق وزير المواصلات بذاته.

وفي القصة الثانية، التي حدثت عام 1952، “يقوم مسؤول كبير في إربد باستعمال السيارة الحكومية التي صرفت له لتيسير أعمال دائرته كسيارة أجرة النقل الركاب بعد انتهاء الدوام الرسمي”.