مكافحة الفساد: قوى الشد العكسي لن تزيدنا الإ اصرارًا على ملاحقة الفاسدين

عمان- الغد- تابع مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باهتمام كبير ردود أفعال ومواقف وتعليقات قوى الشد العكسي إزاء عدد من القضايا التي أحالها المجلس إلى النيابة العامة التزاماً منه بالمهام والواجبات التي يرتبها القانون على عاتق الهيئة وكوادرها الملتزمة بإنفاذ معايير النزاهة ومبادئ الشفافية والمساواة في التعامل مع القضايا والملفات كافة وفقاً لقواعد الحق والعدالة دون تردد أو تباطؤ في اتخاذ القرار المنسجم مع أحكام القانون .

وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن مثل هذه المواقف السلبية تجاه عمل الهيئة لن يزيدها إلا إصراراً على ملاحقة الفاسدين أينما وجدوا وحيثما كانوا وإنّ عزوفها عن الرد على بعض التعليقات أو الإفصاح عن كُنه القضايا والملفات المحالة منها إلى النيابة العامة ويتطرق إليها الرأي العام عادة يأتي حرصاً منها في المحافظة على متطلبات السرية والتحقيق الاحترافي الذي ينتصر دائماً للحقيقة بصرف النظر عن مراكز من تطولهم شبهات الفساد .

وأضاف المصدر أن مجلس الهيئة ووفقاً لقانون النزاهة ومكافحة الفساد ملتزم بمراقبة نمو الثروة غير الطبيعي وفقاً لقانون الكسب غير المشروع دون مغالبة أو مبالغة وعلى قاعدة سيادة القانون وحرمة المال العام والثقة العامة مؤكداً أن مجلس الهيئة سيتابع ملفات الفساد كافةً متسلحاً بالدعم المتواصل من القيادة الهاشمية الحكيمة التي توجه على الدوام بالعمل على اقتلاع الفساد من جذوره وعلى دعم المواطن الأردني المنتمي الواعي .