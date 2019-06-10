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“مكافحة الفساد”: لا صحة لما يتداول عن سير التحقيق مع وزير سابق

منذ 9 دقائق
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

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عمان- الغد- أبدى مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد استغرابه من نشر معلومات واخبار تُنسب الى الهيئة دون أن يكون لها أساس من الصحة ودون الرجوع اليها للتأكد من المعلومات قبل تداولها او نشرها.

وأكد المصدر أنه لا صحة لمعلومات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية عن سير التحقيق مع وزير سابق حول ملكيته لأحد القصور ومخاطبة دائرة الأراضي للاستفسار عن كيفية مآل ملكية الأراضي والعقارات إليه.

وتمنى المصدر من جميع المهتمين بقضايا الفساد تحري الدقة فيما يتداولونه ووفقًا لما يسمح به القانون في مرحلتي التحري والتحقيق .

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