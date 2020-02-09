“مكافحة المخدرات” تتعامل مع 3 قضايا نوعية في عمان والمفرق والبادية الوسطى

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع ثلاث قضايا نوعية في إطار حملاتهم وجهودهم المكثفة لمتابعة وضبط كافة أشكال التعامل مع المواد المخدرة.

وفي القضية الأولى، جرت مداهمة منزل جنوب العاصمة بعد جمع المعلومات حول شخصين داخله والتأكد من حيازتهما لكميات كبيرة من الحبوب المخدرة، حيث ألقي القبض عليهما وبتفتيش المنزل ضبط داخله على 60 ألف حبة مخدرة، إضافة إلى كمية من مادة الكوكائين المخدرة.

وفي محافظة المفرق، وبعد ورود معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كميات كبيرة في احد المنازل، جرت مداهمته وإلقاء القبض على ستة أشخاص كانوا بداخله، وبتفتيش المنزل عثر على 30 ألف حبة مخدرة إضافة إلى 13 كفاً من مادة الحشيش المخدرة.

وفي إحدى مناطق البادية الوسطى، جرت متابعة شخصين داخل مركبة بعد ورود معلومات حول حيازتهما لكمية كبيرة من المواد المخدرة وبعد ايقافها وإلقاء القبض على الشخصين بداخلها ضُبط بحوزتهما على 20 كفاً من مادة الحشيش المخدرة.