“مكافحة المخدرات” تحبط تهريب ١٠٠ ألف حبة وتلقي القبض على 3 أشخاص (فيديو)

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام مجموعة من الاشخاص بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها لاحدى دول الجوار.

واضاف الناطق الاعلامي ان فريقاً تحقيقياً من الادارة تولى متابعة تلك المعلومات ، حيث تمكن الفريق من خلال جمع المعلومات من تحديد هوية الاشخاص وطريقة التهريب عن طريق اخفاء كمية كبيرة من المواد المخدرة بمخابئ سرية في جسم احدى مركبات الشحن .



وتابع الناطق الاعلامي انه جرى تحديد موعد نقل تلك المواد المخدرة بواسطة مركبة الشحن،حيث جرى ضبط المركبة والقي القبض على شخصين داخلها وبتفتيش المركبة عثر على ١٠٠ الف حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرية في جسم المركبة اعدت لتلك الغاية ، وحُددت هوية شخص ثالث تورط في القضية ودوهم مكان تواجده والقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات في القضية .