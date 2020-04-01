“مكافحة المخدرات” تلقي القبض على مطلوبين خطيرين وثالث بحوزته مخدرات

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات من خلال رقابتهم ومتابعتهم لنشاطات تجار ومروجين المواد المخدرة فقد تعاملوا خلال الايام الماضية مع قضيتين نوعيتين ضبطوا خلالهما كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزته مطلوبين ومشبوهين بقضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة .

ففي القضية الاولى فقد تم مداهمة شخصين من المطلوبين والمصنفين بالخطرين جدا والمسلحين في احد مناطق العاصمة بعد التاكد من متابتعتها لنشاطاتهما الجرمية في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الاسلحة النارية ، حيث الي القبض عليهما بعد مقاومتهما للقوة الامنية وتبين بان بحق الاول 40 طلبا امنيا فيما بحق الثاني 22 طلبا امنيا .

مضيفا انه ضبط بحوزتهما خمسة اسلحة نارية اضافة الى 25 كف من مادة الحشيش المخدرة و5 الاف حبة مخدرة ومبلغ مالي من محصلات بيع المواد المخدرة ، وبمتابعة التحقيق معهما فقد القي القبض على 12 مروج للمواد المخدرة ممن يعملون معهما وما زالت التحقيقات جارية.

وفي القضية الثانية فقد تابع العاملون في الادارة امس معلومات وردت اليهم حول نية احد الاشخاص نقل كمية كبيرة من المواد المخدرة من محافظة المفرق باتجاه العاصمة ، حيث جرى وضع عدد من الدوريات في الطرق المحتمل سلوكها وتمكنت احدى الدوريات وفور مشاهدته ايقافه والقاء القبض عليه وبتفتيش المركبة عثر على 133 كف من مادة الحشيش المخدر اخفيت داخل اطارات كان يضعها داخل المركبة وبوشر التحقيق .

واكد الناطق الاعلامي ان كافة الادارات الجنائية تكثف رقابتها ودورياتها وتحقيقاتها وتتابع اي معلومات تردها بكل ما يتعلق بالجريمة ، لقطع الطريق على كل من يحاول متابعة نشاطاته الجرمية او استغلال الظروف الراهنة لتنفيذ جرائمه وستكون دوما لهم بالمرصاد .