مكالمة نصار تتسبب في غضب رؤساء “الأولى”

عمان – الغد – تسبب رد أمين عام اتحاد كرة القدم سمر نصار، على أحد رؤساء أندية الدرجة الأولى، بغضب عارم وتحرك سريع داخل الأندية، معتبرين أن الرد لم يكن منطقيا، وكشف عن عدم اكتراث بحقوق الأندية.

وكان رئيس أحد أندية الأولى اتصل بنصار، مطالبا بالمستحقات، ليأتي الرد بأنه لا مبالغ مالية للأندية في الوقت الحالي، وأن صرف المستحقات سيتم بعد نهاية الدوري.

هذا الرد أثار غضب رئيس النادي، الذي قام بابلاغ رؤساء الأندية بما جرى، مشيرا إلى أنه وبعد جهد جهيد، تمكن من التواصل مع نصار، ليأتي الرد مخيبا للآمال وفق رئيس النادي الذي طالب بالتصعيد.

وعقب هذه الرسالة، انصب اللوم على مندوب أندية الأولى في اتحاد الكرة منصور عبيدالله، حيث عاتبه البعض على أنه السبب فيما وصلت إليه الأندية، كونه سبق وأن وعد بصرف المستحقات قبل نهاية الدوري.

رسائل رؤساء أندية الأولى المعاتبة لمنصور، استفزته بشكل واضح، وأكد في رسالة بعثها لجميع زملائه، أنه لن يرضى بما حصل، الأمر الذي دفعه لطلب امهاله يوما واحدا، ليتواصل مع الاتحاد ويعلن رفضه تأخير المستحقات، وصرفها قريبا.

ولوحت أندية بالأولى برفض حضور اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة الذي يعقد يوم غد، في حال لم يطرأ أي جديد، بانتظار اتضاح الأمور اليوم.

أحد الرؤساء توقع أن يقوم اتحاد الكرة بتسريع عملية الصرف، فيما عبر مسؤول آخر عن عدم تفاؤله بصرف كبير للمستحقات. – (أخبار النجوم)