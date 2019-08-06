مكة تستقبل الحجاج بالأمطار الغزيرة قبل يومين من “التروية” (فيديو)

مكة المكرمة- استقبلت مكة المكرمة ضيوف الرحمن فجر اليوم (الثلاثاء)، بالأمطار الغزيرة، وذلك قبل يومين من بدء حجاج بيت الله تأدية مناسكهم في يوم التروية (الثامن من ذي الحجة).

وتداول مغردون على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، أبرزها «تويتر» العديد من الصور والفيديوهات، التي وثقت تلك اللحظات في أجواء روحانية وإيمانية، كما نقلت صحيفة الشرق الاوسط.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر ومنطقة نجران كذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج، من متر إلى مترين، وحالة البحر، متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.