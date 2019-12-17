“مكة مول” و”VTEL” يوقعان اتفاقية شراكة

عمان- وقعت ادارة “مكة مول” وشركة VTEL Holdings Ltd. اتفاقية تجهيز وتركيب شبكة انترنت لاسلكية Wi-Fi تغطي كافة مرافق مكة مول وذلك ليتمتع كافة زواره وزبائنه بخدمة الإنترنت المجانية.

ووقع الاتفاقية عبيدة الكردي المدير التنفيذي لشركة عبدون للمجمعات التجارية والتطوير العقاري والسيد محمد الكردي المدير التنفيذي لشركة العاديات للتطوير العقاري من طرف مكة مول ووقعها من طرف شركة Vtel السيد شريف الصيفي نائب رئيس مجلس الإدارة.

يأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقا من حرص مكة مول وشركة VTEL على تقديم الأفضل في مجال الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، وايمانا من إدارة مكة مول بضرورة توفير كل سبل الراحة والتواصل لزائريه.

وصرح المدير التنفيذي لشركة عبدون للمجمعات التجارية والتطوير العقاري عبيدة الكردي أن مكة مول دائم السعي لارضاء زائريه

وزبائنه ويسعد باستقبال الأفكار والمبادرات التي تثري تجربة التسوق فيه.

ومن جهته أكد شريف الصيفي نائب رئيس مجلس الإدارة ان شركة VTEL تسعى دائما لتوسيع بؤرة شركائها الاستراتيجيين وتقديم أفضل حلول الأعمال وخدمات الإنترنت بأعلى معايير الجودة.

ومن الجدير ذكره أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات سيتم العمل على توقيعها مع العديد من الشركاء تعود بالنفع للمواطن الأردني.