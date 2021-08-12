مكتبة “شومان” تناقش رواية “يلتهم نفسه بادئا بقدميه”

عمان- الغد- استضافت مكتبة عبد الحميد شومان، في قاعة المنتدى بالمؤسسة، مساء أول أمس، ضمن برنامج كاتب وكتاب، الروائي الأردني عبد الله الزيود لمناقشة روايته “يلتهم نفسه بادئاً بقدميه”، وأدار الفعالية الكاتب هاشم غرايبة، وتم بثها عبر تطبيق (زووم) وصفحة المؤسسة على (الفيسبوك).

وجاءت فكرة الرواية من خلال الوصف لكائن مستحيل تطرق له الكاتب “ماريو بارغاس يوسا” في كتابه “رسائل إلى روائي شاب”، وهذا الكائن شبهه بالكاذب الذي يتغذى على حياته الخاصة في سبيل كتابة الروايات، بحسب الروائي الزيود .

وقد اختار الكاتب الزيود مدينة الزرقاء التي لها الفضل في بداية مسيرته لتجسيد القصة في حي شعبي، حيث اقتحمت شاحنة بيضاء صغيرة الحجم بيت العائلة المكونة من أم وابنها الواقع في حي النزهة في مدينة الزرقاء، ثاني أكبر المدن الأردنية بعد العاصمة عمان.

وقال الزيود إن الرواية هي نوع من الفانتازيا والفلسفة عرضها بعدة محاور، وعبر الكثير من الأدباء والنقاد عن إعجابهم بروايته الجديدة التي تحمل لغة وصفها البعض بالعبقرية والأسلوب المميز في وصف الأحداث .

من جانبه قال الكاتب هشام غرايبة، إن الكاتب عبد الله الزيود يكتب بطريقة مختلفة عن السائد العام، مؤكدا أن الكتابة إذا لم تكن مخالفة للسائد العام ولم يكن فيها أي تجديد أو إدهاش، فأنها توضع على الرف ويمل منها القارئ سريعا.

وأشار إلى أن الكاتب أدهشه بقدرته على الارتقاء بالواقع المعاش إلى فن راق، وأصبحت الشخصيات الموجودة في الرواية شخوصا من نحت الكاتب، مبينا أن الزيود في هذه الرواية قدم شخصية محورية رئيسية وشخصيات متفرعة.

يشار إلى أن الكاتب عبدالله الزيود، كاتب فلسطيني أردني من مواليد العام 1985، يعمل اختصاصيًا تربويا في إحدى المدارس العالمية في دبي، حصل على جوائز عربية ومحلية عدة في مجال الكتابة كجائزة مؤسسة محمود درويش في رام الله العام 2015، وجائزة سواليف الأدبية العام 2012، وجائزة وزارة الثقافة الأردنية العام 2011، وجائزة محمد طمليه / ملتقى الإعلاميين الشباب العرب العام 2009.

وله عدة إصدارات منها، “ولم نلتق بعد” عن دار كاف للنشر والتوزيع/ الأردن 2013، و”باولا”: قصص عن غير الناطقين بها. عن الدار العربية للعلوم ناشرون / بيروت 2016، و”يلتهم نفسه بادئًا بقدميه” رواية / عن دار عصير كتب في مصر العام 2021.