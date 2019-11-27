مكتبة قطر الوطنية تعلن أسماء الأدباء المشاركين في مهرجان “جايبور”

الدوحة – _ – أقامت اليوم مكتبة قطر الوطنية بالشراكة مع شركة “تيمويرك آرتس” المنظمة لمهرجان جايبور الأدبي المرموق في الهند مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن القائمة النهائية لأسماء الأدباء والمفكرين المشاركين في مهرجان جايبور الأدبي – الدوحة الذي تحتضنه المكتبة الوطنية من 12 إلى 14 ديسمبر في المكتبة.

وسيتميز المهرجان بالأجواء نفسها التي تُميّز مهرجان جايبور الأدبي الأصلي في الهند من زخم إبداعي وتفاعل ثقافي وحوارات ونقاشات ثرية بالأفكار المبدعة.

يُشارك في المهرجان نخبة من أبرز المؤلفين والأدباء والمفكرين من قطر ومختلف دول العالم. وسيكون ملتقى رحبًا لتبادل الأفكار بين عدد من الشخصيات الأكاديمية والأدبية والفكرية اللامعة، من بينهم: ويليام دالريمبل، المؤلف الأكثر مبيعًا والمدير المشارك لمهرجان جايبور الأدبي؛ ومانو س. بيلاي، المؤلف لكتب أشاد بها النقاد مثل “العرش العاجي” و”السلاطين المتمردون” و”المحظية والمهاتما والبراهمة الإيطالية”.

كذلك، الروائي أليكس شو، مؤلف روايات الإثارة والتشويق التي حققت مبيعات واسعة وهي “الدم البارد” و”الأسود البارد” و”الشرق البارد”؛ وبراناي لال، المؤلف الفائز بالجوائز ومن مؤلفاته “إنديكا: التاريخ الطبيعي العميق لشبه القارة الهندية”؛ وبراياج أكبر، مؤلف رواية “ليلى” التي تحولت إلى مسلسل درامي من إنتاج “نيتفليكس”؛ وتوني جوزيف مؤلف الكتاب الأكثر مبيعًا والفائز بالجوائز “الهنود الأوائل: قصة أسلافنا ومن أين أتينا”.

ويشهد المهرجان أيضًا مشاركة عدد كبير من أبرز المفكرين والأدباء والمثقفين من المجتمع القطري.