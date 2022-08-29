“مكتبة نون” مشروع ريادي تؤسسه أبو فارس ويحتضن 10 آلاف كتاب

رشا كناكرية

عمان- في وقت أصبح فيه العالم الرقمي جزءا مهما في حياة كل شخص، وغدت الهواتف الذكية رفيقا دائما لا يفارق الأيدي، هنالك عقول شابة أخذت على عاتقها البحث عن أفكار خلاقة، لتكون هذه التكنولوجيا أداة مفيدة في التطور والنجاح وصناعة علامة فارقة في العالم الرقمي.

منار أبو فارس (22 عاما) المؤسسة لمنصة “مكتبة نون” الالكترونية، تشرح لـ”الغد” فكرة المكتبة بقولها: “هي عبارة عن تطبيق وموقع إلكتروني متخصص في عالم الكتب والثقافة، ويقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الكتب الالكترونية المسموعة والمرئية باللغتين العربية والإنجليزية في مختلف المجالات وللأعمار كافة”.

وفي حديثها لـ”الغد”، بينت أبو فارس، بداية تبلور الفكرة وهي في السنة الثانية من دراستها لتخصص إدارة الأعمال في الجامعة الأردنية، فحينها أدركت أهمية وجود منصة توفر مختلف الكتب في مكان واحد بحكم أنها وغيرها من طلاب الجامعات يواجهون الكثير من الصعوبات لإيجاد مصادر تعليمية، وبعض الكتب يصعب الوصول إليها، إضافة إلى التكلفة المرتفعة للبعض الآخر.

وبقيت الفكرة تشغل بال أبو فارس، وعليه بدأت العمل عليها برسم خططها ورقيا، لتقرر كيف سيكون شكل التطبيق، ثم اتخذت قرار البدء بهذه المنصة بعد تلقيها الدعم والمساندة من عائلتها التي أعجبت بالفكرة، وشجعتها على التنفيذ في شهر آذار (مارس) 2020، وهو الوقت الذي انتشرت فيه جائحة كورونا ببقاع العالم كافة.

وبحكم الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة حينها، لم يكن لديها القدرة على رؤية الشركات أو التعرف على أشخاص ومقابلتهم لعرض فكرتها والبدء بها، لذا اقتصرت الخطوة الأولى على البرمجة.

ومع ذلك، صنعت فرصة بيدها وتعرفت على مبرمجين يعملون عن بعد “اون لاين”، قاموا بمساعدتها على برمجة التطبيق، وكانت معهم خطوة بخطوة، لحين إنهاء التطبيق وقد استغرق تنفيذه 4 أشهر.

وتقول أبو فارس “إن الأمر لم يكن سهلا، خاصة مع عدم القدرة على رؤية الأشخاص أو التواصل معهم وجهاً لوجه، فقد كان من الصعب التحدث عن المشروع “اون لاين”، وفي الوقت نفسه لم تكن لدي القدرة على رؤية العمل بعيني، إلا عندما انتهى بالكامل في شهر أيار (مايو)، وبعد التأكد من خروجه بالصورة التي أردتها، اتجهت لإطلاقه وأعلنت عنه للمستخدمين في شهر حزيران (يونيو)”.

كما شاركت أبو فارس بمشروعها الريادي “مكتبة نون” في العام ذاته، بمسابقة “أردنكم ريادة”، وفاز كأفضل مشروع ريادي في الأردن لسنة 2020.

وتبين أبو فارس أن “مكتبة نون” تحتوي على أكثر من 10 آلاف كتاب إلكتروني مرئي ومسموع باللغتين العربية والانجليزية، ويحتوي على فروع عدة بمسارات ومجالات متنوعة تلبي الأذواق والأعمار كافة، إذ تضم كتبا علمية وأدبية وثقافية ودينية، إضافة إلى التربوية والاجتماعية.

وتؤكد أنها مناسبة للأعمار كافة؛ إذ يجد المستخدم التصنيف حاضراً عند تصفح المكتبة، وتضم مكتبة للطفل والمكتبة الناشئة وأخرى للثقافة العامة، والأهم المكتبة الجامعية التي تضم تخصصات الجامعة المختلفة من الهندسة، للصيدلية والطب وإدارة الأعمال وغيرها من التخصصات، فإن البرمجة في المنصة مخصصة على أن تلبي احتياج أي مستخدم أردني وعربي.

وتوضح أبو فارس أن الهدف من هذه المكتبة أتي لأننا لا نمتلك مكانا يجمع جميع الثقافة العربية، لذا فإن “مكتبة نون” أشبه بالمجمع الذي يحفظ التراث والثقافة العربية من الضياع، وذلك من خلال توفير أكبر عدد من الكتب فيها.

والمكتبة توفر مصادر جديدة وموثوقة لطلبة المدارس والجامعات من خلال المكتبات المتوفرة على التطبيق، إلى جانب الكتب الصوتية التي تسعى إلى تحفيز القارئ العربي.

تقول أبو فارس، إن المكتبة عمرها 3 سنوات، وحتى الآن تضم 10 آلالف كتاب والعدد في ازدياد؛ إذ هنالك العديد من دور النشر التي تطلب التعاقد معها، ومن الآن وحتى خمس سنوات مقبلة، تتوقع أبو فارس أن تصل “مكتبة نون” لـ100 ألف كتاب.

وتشير إلى أن أسعار الكتب الموجودة على المكتبة رمزية و30 % من الكتب يقدم بالمجان والجزء الآخر عليها حقوق ملكية فكرية، ويتم تسعيرها بأسعار بسيطة ورمزية، وأي شخص يستطيع شراءها وهي في متناول اليد للجميع.

وتوضح أبو فارس أن الطالب في الجامعة يشتري الكتاب بـ10 دنانير، ولكن على “مكتبة نون”، الكتاب نفسه يحصل عليه بمقابل بسيط لا يتعدى 3 دنانير، ويشعر الطالب بالفرق في التكلفة والوقت والجهد واحتمال إيجاد الكتاب من عدمه، فجميع الكتب التي يريدها يجدها في المكتبة الرقمية.

وتبين أن المكتبة تركز بشكل كبير على الطفل بكتب علمية وطبية وأدبية ودينية، وتجعل الأهل قادرين على معرفة ميول طفلهم ومن صغره بحسب الكتب التي يقرأها، و90 % من المجالات الموجودة للكبار موجودة في الوقت نفسه للأطفال.

وقد تعاونت “مكتبة نون” مع رابطة الكتاب الأردنيين برفع عدد من الكتب على المنصة سواء بأسعار رمزية أو بالمجان، وهذا يحفز الكتاب الأردنيين الذين يصعب عليهم إيصال كتابهم للوطن العربي، وبهذا اختصر التطبيق خطوة التوزيع في الخارج، وفق أبو فارس.

والخطوة الكبرى لأبو فارس، كانت في سنة 2021، عندما قررت أن تؤسس شركة أسمتها “Elitech Co”، وأصبحت “مكتبة نون” من مشاريع هذه الشركة، وهي شركة مختصة فقط بتكنولوجيا التعليم ولديها مشاريع ريادية كبيرة ومفيدة، خاصة في مجال التعليم، وتقدم نوع تعليم جديدا وهو “التعليم الترفيهي”؛ حيث تحول الكتب المدرسية لكتب تفاعلية سهلة التحميل على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، وتضم مواد تعليمية ترفيهية إضافية للطالب تختلف عن الكتب التي يدرسها دائما، بحسب أبو فارس.

وقد أقدمت أبو فارس على هذه الخطوة بعد جائحة كورونا، ففي وقتها أدركت أن كل شيء سيصبح في العالم رقميا “ديجيتال”، لذلك أحبت أن تكون من الأشخاص السباقين في هذا المجال، لذلك قامت بتأسيس شركة مختصة بتكنولوجيا التعليم.

والشركة تضم أكثر من مشروع منها: “مكتبة نون” ومشروع تفعيل الكتب والعديد من دور النشر أصبحت تتواصل معهم لعمل كتب تفاعلية، بمعنى أن الطالب يفتح هاتفه ويجد الكتاب موجودا والكلمات مسموعة من خلال “تسجيل صوتي” من أشخاص حقيقيين، وليس صوتا آليا، إضافة إلى أن كل درس يرافقه فيديو لشرح.

كما تتميز المكتبة بأنها تغطي 90 % من الأسئلة الأكاديمية الموجودة في الكتب، لذلك فإن الطالب له بديل تعليمي ويمتلك القدرة على التعلم عن طريق هذا التطبيق، فالأسئلة الموجودة في الكتب يقوم الطالب بالإجابة عنها وتظهر العلامة مباشرة من خلال التصحيح البرمجي.

ومن جانب آخر، يستطيع الأستاذ أن يشرح الدرس عن طريق الفيديو، وهو يستمع للشرح بالصوت ويحل الأسئلة وتصحح مباشرة وتصل النتيجة للأستاذ، وبذلك يراقب أداء الطالب داخل التطبيق، كما يبين له إن كان لديه خلل أو ضعف في مادة ما.

وتشير أبو فارس إلى أن الخطط المستقبلية لـ”مكتبة نون” كبيرة، والأهم بأن تكون أكبر منصة عربية تضم الكتب، وتجمع جميع دور النشر على منصة واحدة، والآن يتم التركيز على إنشاء مكتبة لذوي الإعاقة، ويتم حاليا العمل عليها، وفي فترة القريبة المقبلة ستكون جاهزة، إضافة الى إنشاء مكتبة تفاعلية بالكامل للأعمار كافة.

وتشير أبو فارس إلى أن هنالك إقبالا جيدا على تحميل تطبيق “مكتبة نون”، والاشتراك كبير من دول الخليج والدول الافريقية وبلاد الشام التي واجهت معهم مشكلة، أنهم لا يفضلون الشراء الإلكتروني، لذلك قامت بعمل بطاقات عضوية يتم مسحها ويصبح بداخلها رصيد في المكتبة يتيح لهم أن يشتروا ما يريدون من الكتب، وهذه البطاقة فعالة لمدة سنة بأسعار رمزية وأقل من الأسعار الموجودة على التطبيق.

وبحسب الإحصائيات الموجودة على التطبيق، فإن أكثر الدول العربية نشاطاً دولة مصر في المقدمة، تليها دولة الجزائر والعراق والأردن يأتي في المرتبة 6، وعالميا هنالك كم هائل وكبير من المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا، فهم الأكثر اهتماماً بمحتوى المكتبة من الدول الأجنبية.

وهنالك ميزة في التطبيق؛ إذ يستطيع أي شخص لديه مهارة الكتابة أن ينشر كتابه على التطبيق ويتم رفعه للمكتبة ويصل للقسم التقني والأكاديمي، ويتم تدقيق الكتاب، وإذا لم يكن مخالفا لسياسة التطبيق يتم رفعه على التطبيق ويستفيد الكاتب منه ماديا، وهو يختار إذا كان يريد أن يكون مجانيا أو بمقابل مالي ويحدد القيمة.

وتشير أبو فارس إلى أن هنالك الكثير من الكتاب الذين لا يملكون المال، ليطبعوا آلاف الكتب؛ إذ تسمح المنصة بأن يرفع الكتاب إلكترونياً دون الحاجة للطباعة ويحدد السعر، موضحة أن إصدار الكتاب رقميا أصبح أسهل بكثير من طباعته ورقياً، فهي بهذا اختصرت خطوات كبيرة على الكتاب.

وختمت أبو فارس “أي شخص يمتلك فكرة مشروع ريادي، عليه أن يعمل بشغف ويتجاوز العقبات ويحقق فكرته على أرض الواقع وألا يضع سقفا لطموحاته.. فقط آمن بنفسك وبفكرتك والجميع سيؤمن بها”.