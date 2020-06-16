مكتب البعثات العسكرية يدعو طلاب المكرمة الملكية لاستلام مخصصاتهم المالية

عمان – الغد- دعا مكتب البعثات العسكرية في الجامعة الاردنية الطلبه المبعوثين للدراسة على نفقة المكرمة الملكية السامية لأـبناء العاملين والمتقاعدين العسكريين (طلاب المكرمة الملكية السامية) مراجعة فروع بنك القاهرة/عمان لاستلام مخصصاتهم المالية البالغة (60 دينار ) اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء ولمدة أسبوعين.

واكد المكتب على الطلبة ضرورة اصطحاب هوية الجامعة و صورة عن هوية الأحوال الشخصية مشددا على مراعاة السلامة العامة.