أخبار محليةالغد الاردني

مكتب البعثات العسكرية يدعو طلاب المكرمة الملكية لاستلام مخصصاتهم المالية

منذ ساعتين
مشهد عام من الجامعة الأردنية في عمان- (أرشيفية)

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عمان – الغد- دعا مكتب البعثات العسكرية في الجامعة الاردنية الطلبه المبعوثين للدراسة على نفقة المكرمة الملكية السامية لأـبناء العاملين والمتقاعدين العسكريين (طلاب المكرمة الملكية السامية) مراجعة فروع بنك القاهرة/عمان لاستلام مخصصاتهم المالية البالغة (60 دينار ) اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء ولمدة أسبوعين.
واكد المكتب على الطلبة ضرورة اصطحاب هوية الجامعة و صورة عن هوية الأحوال الشخصية مشددا على مراعاة السلامة العامة.

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