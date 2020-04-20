مكتب التأمين الالزامي الموحد يباشر أعماله في محافظة العقبة

عمان– أعلن الاتحاد الاردني لشركات التأمين عن مباشرة العمل في مكتب التأمين الالزامي الموحد في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ابتداء من يوم أمس الاحد الموافق 19/4/2020 وذلك انسجاما مع قرار الحكومة ولجنة ادارة الازمات بحرية الحركة واستخدام المركبات الخاصة خلال الفترة المسموحة من الساعة العاشرة صباحا ولغاية السادسة مساء في محافظة العقبة بشكل تدريجي وتخفيف اجراءات حظر التجول وبدأ العمل التدريجي في محتلف النشاطات الاقتصادية والتجارية نظرا لعدم تسجيل اي اصابات في العقبة منذ بداية ازمة فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد الاردني لشركات التأمين بأنه حرص على تنفيذ كافة توصيات ومتطلبات السلامة العامة وأدلة السلامة الارشادية التي اصدرتها الحكومة للحفاظ على سلامة المواطنين من مراجعي المكتب الموحد وكذلك حماية الزملاء الذين يقدمون خدمات اصدار وثائق التأمين الالزامي للمواطنين من خلال تنظيم الدور بشكل يضمن التباعد بين المراجعين والطلب من جميع مرتادي المكتب الموحد من ارتداء الاقنعة والكمامات الواقية واستخدام مواد التعقيم التي وفرها الاتحاد للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

حمى الله الوطن وأهله آملين أن نتجاوز هذه الأزمة قريبا ويعود المكتب الموحد لتقديم خدماته للمواطنين تباعا في بقية المحافظات وفقا للقرارات الحكومية بتخفيف اجراءات حظر التجول في بقية المحافظات لحين عودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها.