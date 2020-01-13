مكتب الجزيرة في الأردن يستأنف عمله بعد انقطاع استغرق عامين

عمان-الغد- استأنف مكتب الجزيرة في عمان عمله، وذلك بعد أشهر طويلة من الانقطاع إثر سحب الحكومة لتراخيص عمله.

وقال مدير مكتب الجزيرة في عمان الزميل حسن الشوبكي، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، إنه أبلغ من قبل الحكومة اليوم الإثنين ممثلة بوزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة بالسماح للمكتب باستئناف عمله.

وبين الزميل الشوبكي أن مدير هيئة الإعلام بصورة هذه التطورات وقد جرى تواصل معه أيضاً.

وأشار إلى أن عمل المكتب والتغطيات ستكون متاحة بعد عامين ونصف العام من القرار الذي علق عمل المكتب.