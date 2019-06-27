مكتب سياحي يحتال على أردنيين في قطر بآلاف الدنانير

أحمد التميمي

إربد- أكدت زهاء 60 عائلة أردنية مقيمة في دولة قطر تعرضهم لعمليات نصب واحتيال من قبل مكتب سياحي في إربد بعد قيامهم بدفع مبالغ مالية وتحويلها للمكتب لحجز تذاكر ذهاب وإياب للأردن.

واشاروا في اتصالات هاتفية مع “الغد” أنهم راجعوا شركة الطيران الذي تم حجز التذاكر بها وكانت المواعيد موجودة والحجز مثبت، الا انهم تفاجئوا بعد ذهاب جزء منهم الى المطار للسفر للأردن أن المكتب قام بالغاء الحجوزات وسحب المبالغ المالية.

وأكدوا انهم قاموا بالحجز في هذا المكتب نظرا للعروض الذي كان يعلن عنها وبيع تذكرة السفر بنصف القيمة الحقيقة، اضافة الى ان هناك اشخاص قاموا بالحجز من ذات المكتب ولم يحدث هناك اي مشاكل.

وأشاروا الى انهم تواصلوا مع المكتب من اجل استرجاع اموالهم التي تقدر بزهاء 120 الف دينار قيمة التحويلات للمكتب، الا ان التسويف والمماطلة والوعود كانت سيد الموقف ولم يتم استرجاع اموالهم لغاية الان.

واشاروا الى ان الحجز كان وهمي وتم تقديم شكاوي لدى القضاء في الاردن بواسطة اقرابهم الذين قاموا بدفع مبالغ مالية للشركة بموجب وصولات مالية.

ولفتوا الى ان المكتب كان يقوم بتصدير التذاكر ثم بعد وقت يقوم باسترداد مبالغها لصالحه دون علم المواطنين.

واكدوا انهم خسروا آلاف الدنانير دون وجه حق، إضافة إلى العذاب النفسي والقلق الفكري خلال الفترة السابقة وهم ينتظرون اجازاتهم للعودة الى الاردن.

وناشدوا الجهات المعنية في الاردن النظر لهذه القضية نظرة إنسانية ومساعدتهم في السفر من خلال شركة الطيران والتعاون بأسعار تذاكر تفضيلية.