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مكرمة ملكية بزيادة أعداد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري

منذ 29 دقيقة

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عمان – تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، المستمرة بتحسين الظروف المعيشية لمنتسبي القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي للمعنيين في القيادة العامة بالسير في إجراءات زيادة أعداد المستفيدين من صندوق الأسكان العسكري بواقع (100) ضابط صف وفردٍ ليصبح عدد المستفيدين من الصندوق (550) بدلاً من (450).
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة على اهتمام جلالة القائد الأعلى المتواصل والمستمر بمنتسبي القوات المسلحة وسعيه الدؤوب للوصول بهم إلى أفضل مستوى في مختلف المجالات الحياتية تقديراً لعطائهم وتفانيهم في خدمة الوطن.(بترا)

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