مكوّنات لم تخطر على بالك للقضاء على الصراصير

هناك مجموعة من الحلول التي تقوم بدور فعّال في القضاء على الصراصير التي تُهاجم المنزل، من دون استخدام المبيدات الحشرية؛ فما هي الطرق الكفيلة للتخلّص من الصراصير، قبل عملية تنظيف المنزل الدوريّة؟

حمض البوريك

بعد ارتداء زوجي القفّازات، يُمزج كوب واحد من حمض البوريك بكوب واحد من الدقيق، مع إضافة كمّ كافٍ من الماء لتحويل المزيج إلى سائل.

يصبّ المحلول المنزلي في أوعية (أغطية البرطمانات، مثلًا)، وذلك في الأماكن التي من المحتمل أن تتواجد الحشرات الزاحفة بها.

أضف إلى ذلك، قد تنقع كرات من القطن بالمحلول، مع توزيع الكرات خارج المنزل. لكن، يجدر إبعاد هذه الوصفة عن الأطفال والحيوانات الأليفة، لأن المحلول سامّ.

هناك وصفة منزليّة ثانية فعّالة في قتل الصراصير؛ تقضي بخلط مقدارين من حمض البوريك ومقدار من سكّر البودرة معًا، مع إضافة قطرتين من زيت النعناع الأساسي.

ينثر الخليط في الأماكن التي تمرّ الصراصير بها، علمًا أنّه من الممكن إضافة الماء إلى المحلول لجعله سائلًا، فنقع الكرات القطنية به، وتوزيعها خارج المنزل للحؤول دون دخول الصراصير.

محلول السكّر وصودا الخبز

يمكن صنع محلول من السكّر وصودا الخبز والماء، لقتل الصراصير والنمل، من دون استخدام المبيدات الحشرية، فالسكّر يجذب الحشرات إليه، أمّا صودا الخبز فيقضي عليها. في هذا الإطار، يمزج مقدار من السكّر بمقدارين من صودا الخبز، مع صبّ القليل من الماء.

يوزّع المزيج في أوعية صغيرة، وذلك في الأمكنة التي يرجّح أن تهاجمها الصراصير.

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