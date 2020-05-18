“ملابس العيد” فرحة مشروعة للاطفال يوفرها الأهل رغم الاجراءات الاحترازية

تغريد السعايدة

عمان-لطالما ارتبط العيد لدى الاطفال بالعديد من الطقوس والتجهيزات، لا سيما شراء الملابس الجديدة، التي تعتبر اول مظاهر العيد بالنسبة لهم، يقومون بترتيب كل ما يُكمل زينتهم عشية العيد، ليكونوا في ابهى حلة بهذا اليوم المنتظر، وعليه حرص الكثير من الأهالي على الحفاظ على هذا الطقس، رغم تاثيرات “كورونا” على الاجواء العامة.

وعلى الرغم من الإجراءات في ايام العيد من قبل الحكومة، من فرض حظر تجول في اول يوم من أيام العيد، يليها اجراءات اخف صرامة، تتمثل في التنقل بالسيارات ضمن ذات الشروط المتخذة حالياً، الا أن ذلك لم يمنع من وضع الترتيبات الأسرية للعيد، لقضاء هذا اليوم مع الاطفال والمقربين ضمن دائرة “العائلة الضيقة”.

والد الطفلين ملاك واسامة اصر على أن ياخذ طفليه خلال الاسبوع الماضي، ليختارا ملابسهما، ويشعرا بنوع من التغيير والفرحة في استقبال العيد؛ اذ يرى أن ما عانى منه الأطفال خلال فترة الحجر المنزلي، ومتابعة دروسهم من البيت وفق قرار “التعليم عن بعد”، والضغوط التي رافقت ذلك، كلها أمور جعلت الأهل يحاولون التخفيف من حدة كل ذلك، من خلال اظهار تحضيرات العيد، وشراء الملابس الجديدة لهم.

ويقول أبو اسامة، إن الملابس كانت المطلب الاول للاطفال منذ بداية شهر رمضان المبارك، وكان قد وعدهم بان يوفر لهم ملابس العيد، فهي جزء من فرحة كل طفل في العيد مهما كان وضعه وظروفه، فالاطفال يتشابهون في الفرح، والملابس الجديدة هي الصورة الأجمل في عيونهم لاستقبال أيام عيد الفطر السعيد.

وعن محلات الملابس ومستلزمات العيد، فعبر اصحابها عن وجود اقبال متواضع على الشراء، وفي مختلف محافظات المملكة، الا ان ذلك لم يمنع البعض من شراء ملابس الاطفال، حسب الظروف والامكانيات المتاحة؛ اذ اضطرت الكثير من العائلات التي فقدت مصدر دخلها بسبب تبعات “كورونا” ان تقتصر تحضيراتها على مظاهر متواضعة للعيد، قد يغيب عن بعضها “ملابس العيد للاطفال”.

هذه الظروف، دفعت عدة مبادرات خيرية الى المحافظة على هذه الطقس الاحتفالي للعيد، والحرص على تنظيم حملات “كسوة العيد للاطفال”، منذ بدء الشهر الفضيل وهذه الأيام، والتي من شانها ان ترسم الفرح في قلوب الاطفال، ممن يعاني ذووهم من ظروف معيشية صعبة، أو للأيتام الذين ينتظرون من يعيد الى قلوبهم شغف الحب للعيد والتمتع بالملابس الجديدة.

منظمو مبادرة “ابشر” التطوعية، قاموا خلال هذا الأسبوع بتحضير “عيدية” للاطفال، في منطقة الاغوار، مؤكدين أن الهدف منها “ضرورة أن نعمل على نثر الفرحة للاطفال، رغم ظروف مرض كورونا، وأن لا نضيع عليهم بهجة العيد ونسهم في هذ الفرح”، على حد تعبيرهم.

كما قامت جمعية “العروة الوثقى” الخيرية، بذات العمل الخيري، كغيرها من مبادرات الخير في الأردن، بحملات للأطفال المحتاجين، وإبراز فرحتهم بالعيد من خلال حملة “كسوة العيد” التي تقوم بها في كل عام، الا ان هذا العام له ميزة خاصة في ظل ما القته به جائحة كورونا من ظروف استثنائية القت بظلالها على فرحة العيد وبهجته، لذا تعمل الجمعية على توزيع الكسوة لملابس العيد على 2000 اسرة.

ماجدة علوان، اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية، وتوجهت للسوق لشراء الثياب والاكسسوارت لابنتيها، لحرصها في المحافظة على اجواء العيد لديهما؛ إذ اعتادت الصغيرتان على شراء كل ما يلزم لملابس العيد قبل أيام من حلوله، وفي هذا العام، كانت هذه مهمة الام بمفردها في شراء الملابس والاحذية وأغراضهما الشخصية، حفاظاً عليهما من الاختلاط.

وتقول ماجدة إن ابنتيها “وهما في المرحلة الابتدائية”، طلبتا شراء الملابس المفضلة لديهما وذات المتطلبات الأخرى، معلقة أن الاطفال لا يستطيعون التمييز بين الظروف التي يعاني منها العالم اجمع بسبب “كورونا”، واجواء الحظر التي ستتم خلال فترة العيد، فهم لا يستغنون عن فرحة العيد مهما كانت تلك الاجراءات قاسية، لذا، من الواجب على الاهل أن يكونوا صانعي الفرح في قلوب صغارهم، ومحاولة تجاوز المرحلة بالصبر والإيجابية.

وتعتقد ماجدة ان العيد بهجته تتمثل بفرحة الاطفال، والحرص على اسعادهم يعتبر عمل خير، حتى وان كان من والديهم، على حد تعبيرها، لذلك، لم توفر جهداً في شراء الملابس والاكسسوارات التي تفضلها طفلتاها، وتوفير مبلغ من المال لهما، “كعيدية” تزيد فرحتهما، حتى وان كان التنقل محدودا، فتحاول رسم الابتسامة على وجوههما في المنزل، والتحضير لالتقاط صور لهما في هذا العيد “المختلف والاستثنائي” ليصبح ذكرى فيها بعد.

الاستشارية الأسرية الدكتورة سناء ابو ليل، ترى أنه من السنن المحببة ادخال السرور على قلوب الاطفال بالعيد، وعمل كل ما قد يزيد الفرحة والسعادة لهم، وقد يكون ذلك من خلال تقديم الهدايا والكلام الطيب والحضن الدافئ، والتغافل عن بعض الاخطاء، وعدم الانتقاد، فهذا يوم عيد وفرحة لهم، مهما كانت الظروف المحيطة.

وتضيف أبو ليل، من الأهمية بمكان اظهار الشعائر الدينية المرافقة ليوم العيد من خلال إقامة صلاة العيد ولو في البيت، بحيث يصليها الأب والابناء جماعة، ومتابعتها على التلفاز، وتعظيم التكبير والتوحيد والتوسعة على الاهل، واظهار اجمل الصور الاجتماعية التعبدية في هذه الأيام؛ إذ إن تطبيق كل هذه الأجواء يسهم في زيادة الفرحة لدى الطفل، ولا يغيب أجواء العيد لديهم.

كما تنصح أبو ليل الأهل بالابتعاد عن الشكوى والتذمر من الظرف الذي يحيط بالامة (جائحة كورونا) فكله بامر الله، كما على الأهل فتح الحوارات التي تسر النفس والاخرين والاطفال، وليكون شعارنا الدائم “العيد فرحة”.