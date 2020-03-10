ملاحقة قانونية بحق سيدة ادعت “قرب إعلان حالة طوارئ في الأردن”

عمان-الغد– أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن وحدة الجرائم الالكترونية باشرت إجراءات الملاحقة القانونية بحق سيدة ادعت في تسجيل صوتي جرى تداوله اليوم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن الجهات الرسمية أبلغت تربويين “بقرب إعلان حالة طوارئ في الأردن”، وضرورة تخزين احتياطات كافية من المواد الغذائية والمحروقات وتسجيل المناهج عبر الفيديو لتدريسها للطلبة عن بعد.

واستهجن الناطق الإعلامي هذه الادعاءات العارية عن الصحة بالمطلق، والمليئة بالمغالطات والتزييف، ولا تعكس مستوى المسؤولية المنشودة في هذا الظرف الصحي الدقيق.

وأكد أنه سيتم إحالة السيدة للقضاء لاتخاذ الإجراء القانوني بحقها في ظل ما قامت به من ترويج لإشاعات وأخبار كاذبة تمس بالأمن المجتمعي وتبث القلق والهلع في نفوس المواطنين والمقيمين في المملكة.

وكان وزيرا الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة والصحة الدكتور سعد جابر أكدا في مؤتمر صحفي اليوم أنه لا تعطيل للمدارس والجامعات في هذه المرحلة وان الخطط التي تضعها الحكومة للتعليم عن بعد هي احترازية فقط ولن يتم تطبيقها في الوقت الحالي.

وأكدت الحكومة في أكثر من مناسبة ان المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية والمحروقات في مستويات امنة ومطمئنة وانه لا توجد اي ظروف تستدعي التهافت على تخزينها .