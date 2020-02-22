ملاكمو الأردن وقيرغيزستان يباشرون التدريبات ومؤتمر صحفي اليوم

محمد عمّار

عمان– دخل المنتخب الوطني بالملاكمة، في معسكر تدريبي مشترك مع منتخب قيرغيزستان، وذلك في آخر التدريبات تمهيدا للمشاركة في المحطة الآسيوية والمقررة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وذلك خلال الفترة ما بين 3-11 آذار (مارس) المقبل، والتي تعتبر أولى محطات التأهيل نحو أولمبياد طوكيو 2020.

ويواصل المنتخب تدريباته في مركز إعداد اللاعب الأولمبي، من خلال معسكر تدريبي مكثف، حيث يجري المنتخب وجبتين يوميا بإشراف المدير الفني للمنتخب أندريه، ومساعده المدرب باسل الهنداوي، حيث يتم التركيز في الفترة الصباحية على تدريبات قوية للمحافظة على مستوى اللياقة البدنية الى جانب المحافظة على الوزن، فيما تشتمل الحصة المسائية تدريبات المهارات وتطبيقات فردية ومشتركة بين اللاعبين، بعد أن عزز المدرب صفوف المنتخب بالبدلاء محمد أبو جاجة ويوسف عشيش وبدر سمرين، وذلك لرفع مستوى التدريبات، والبناء على ما تم تحقيقه وتنفيذ الخطط الدفاعية والهجومية، فيما وفر تواجد المنتخب القيرغيزي فرصة كبيرة للاعبي المنتخب للاحتكاك الحقيقي مع لاعبين مميزين على المستوى الآسيوي.

ويضم المنتخب في صفوفه الى جانب المدير الفني أندريه، ومساعده باسل الهنداوي، المعالجة غيداء الشنطي، واللاعبين: محمد الزعبوب (وزن 52 كغم)، محمد عبدالعزيز الوادي (57 كغم)، عبادة الكسبة، (63 كغم) زياد عشيش (69 كغم)، هشام سمرين (75 كغم)، عدي الهنداوي (81 كغم)، حسين عشيش (91 كغم)، موسى جيكات (فوق 91 كغم) ريم الشمري (51 كغم)، لينا فياض في وزن 64 كغم.

ومن المقرر أن تجري عملية قرعة للبطولة، عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الثاني من شهر آذار (مارس) المقبل، في قاعة “أجيال السلام” بمدينة الحسين للشباب.

مؤتمر صحفي اليوم

يعقد عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم في مقر “أجيال السلام)؛ مؤتمر صحفي للجنة المحلية المنظمة للمحطة الآسيوية، حيث سيتم تناول آخر التحضيرات والترتيبات لاستضافة الحدث الذي يقام للمرة الأولى في الأردن.

محجوب يشرف على نزالات البطولة

يواصل عضو مجلس ادارة الاتحاد السابق والحكم الدولي طه محجوب بصفته (ITO) كمندوب فني للاتحاد الدولي؛ كافة التحضيرات التحكيمية لإنطلاقة التصفيات، بعد أن تلقى كتابا من اللجنة الأولمبية الدولية للإشراف على المحطة الآسيوية، كما سيقوم بالاشراف على التصفيات الأوروبية المقررة في العاصمة الانجليزية لندن خلال الفترة من 13-25 آذار (مارس) المقبل، الى جانب اعتمادة كمندوب فني للجنة الاولمبية الدولية في الاولمبياد.

صالتان للتدريب

ومن المقرر أن يتكمل عقد وصول المنتخبات المشاركة مع نهاية الأسبوع الحالي، حيث وصلت عمان منتخبات الصين، قطر، اوزبكستان، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية، استراليا، منغوليا، الهند وقيرغيزستان.

وتجري المنتخبات المشاركة في المحطة الآسيوية، تدريباتها في صالتي الأرينا وصالة الأميرة سمية، فيما ستقام البطولة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، حيث تم وضع برنامج تدريبي مخصص لكل منتخب بحسب توجيهات المدراء الفنيين للمنتخبات، فيما ستكون التدريبات خلال أيام البطولة حسب مجريات قرعة البطولة.

المجالي ينضم للمنتخب

ومن المقرر أن ينضم مدير قطاعات الناشئين الكابتن عمر المجالي الى صفوف المنتخب يوم السبت المقبل، حيث سيواصل التدريبات مع أندريه والهنداوي لتحضير المنتخب بقوة نحو الوصول لخطف البطاقات نحو أولمبياد طوكيو.

يونس في دكار

وصل إلى العاصمة السنغالية داكار الحكم الدولي نبيل يونس، وذلك للمشاركة في إدارة نزالات المحطة الأفريقية والتي انطلقت منافساتها أول من أمس.

حسبة التأهل

وحسب تعليمات البطولة، فإن المحطة الأولى سيتأهل 41 لاعبا عن قارة آسيا مباشرة نحو أولمبياد طوكيو، حيث سيتأهل عن أوزان

52، 57 و63 كغم (6 لاعبين)، فيما يتأهل 5 لاعبين عن أوزان 69، 75 و81 كغم، و4 لاعبين لوزني 91 وفوق 91 كغم، ويتأهل 6 لاعبات عن وزن 51 كغم، و4 لاعبات عن أوزان 57، 60، 69 و75 كغم.

وعقب إنتهاء المحطة الآسيوية، فإن الفرصة ستكون مواتية في المرحلة الأخيرة، من خلال المشاركة في بطولة العالم والمقررة في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر أيار (مايو) المقبل، بيد أن الفرصة ستكون صعبة، خصوصا وأن المحطة الأخيرة ستكون متاحة لكافة لاعبي القارات للمنافسة على بقية البطاقات المؤهلة نحو الأولمبياد.