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ملاكم بريطاني يعلن وفاة والده بسبب فيروس كورونا ويطالب الجميع بالوقاية

منذ 58 دقيقة

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مدن – اعلن الملاكم البريطاني ​انطوني يارد​ عن وفاة والده بسبب فيروس ​كورونا​ على الرغم من انه لم يكن يعاني من اي مشاكل على مستوى الصحة، ليحث بذلك الجميع على البقاء في منازلهم لمنع تفشي الوباء القاتل. وكانت مباراة يارد مع ليندون ارثر قد تأجلت بعد ان كان من المقرر اقامتها في 11 نيسان / ابربل المقبل .

وكان الملاكم قد اعلن عن وفاة والده عبر صفحته على انستغرام مشيراً الى انه يشعر بالصدمة بعد هذا الخبر، ومضيفاً انه ليس طبيب لكن على الجميع البقاء في المنزل.
– وكالات

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