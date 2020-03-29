ملاكم بريطاني يعلن وفاة والده بسبب فيروس كورونا ويطالب الجميع بالوقاية

مدن – اعلن الملاكم البريطاني ​انطوني يارد​ عن وفاة والده بسبب فيروس ​كورونا​ على الرغم من انه لم يكن يعاني من اي مشاكل على مستوى الصحة، ليحث بذلك الجميع على البقاء في منازلهم لمنع تفشي الوباء القاتل. وكانت مباراة يارد مع ليندون ارثر قد تأجلت بعد ان كان من المقرر اقامتها في 11 نيسان / ابربل المقبل .

BREAKING Boxer Anthony Yarde confirms his father has died of coronavirus https://t.co/fyJg1MWjYk pic.twitter.com/hsbTmGA4EG — Mirror Fighting (@MirrorFighting) March 29, 2020

وكان الملاكم قد اعلن عن وفاة والده عبر صفحته على انستغرام مشيراً الى انه يشعر بالصدمة بعد هذا الخبر، ومضيفاً انه ليس طبيب لكن على الجميع البقاء في المنزل.

– وكالات