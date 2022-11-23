ملاك مانشستر يونايتد يدرسون إمكانية بيع النادي

الدوحة – تخطط عائلة جلازر المالكة لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إمكانية بيع النادي أو ضم مساهمين جدد، ما قد ينهي 17 عاما من سيطرة الأسرة الأميركية على “الشياطين الحمر”.

وذكرت قناة (سكاي سبورتس) أن العائلة الملكة تدرس ضم مستثمرين جدد أو بيع النادي في أقصى فرضية، لتسير على خطى ليفربول، التي أعلنت الشركة المالكة له “فينواي سبورتس جروب” عن احتمال بيع الريدز.

وتملك الأسرة الأميركية الجزء الأكبر في يونايتد منذ العام 2005 ولكن تواجدها في مانشستر اتسم بعدم الاستقرار بعد رحيل المدرب التاريخي أليكس فيرغسون في العام 2013، وهو آخر عام فاز فيه الفريق بلقب “البريميرليغ”.

ومنذ وصول عائلة جلازر، فاز يونايتد بدوري أبطال أوروبا في الموسم 2008، إلى جانب إحراز لقب الدوري الإنجليزي خمس مرات. (إفي)