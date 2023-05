ملاك موت مع منجل خلال مراسم تتويج تشارلز الثالث (فيديو)

رصدت الكاميرات شخصا يرتدي زيا مشابها للصورة الرمزية “لملاك الموت مع المنجل” في المملكة المتحدة، عند تتويج تشارلز الثالث، وفقًا لوكالات غربية.

تتويج تشارلز الثالث ملكا على عرش بريطانيا

وكتبت الصحفية ماريا أوكانريند، “تجتذب كل حفلة كبيرة ضيوفًا غير مدعوين، لكن محبي العائلة المالكة قالوا مازحين إنهم شاهدوا ملاك الموت شخصيًا في وستمنستر أباتستفو أثناء تتويج تشارلز”.

Moment 'Grim Reaper' appears at Westminster Abbey during the coronation pic.twitter.com/61l71Evin8

— The Sun (@TheSun) May 6, 2023