“ملايين التكسي”: التوقيف بدل التكريم.. وتهمة الاحتيال للسائق والمالك

عمان – الغد – بعد انتشار قصته مثل النهار في الهشيم لتتصدر وسائل التواصل الاجتماعي، إثر زعمه بعثوره على مبلغ مالي ضخم في سيارة “تكسي” عمومي يعمل عليها، انتهى سائق المركبة ومالك المكتب الذي تتبع إليه، إلى التوقيف في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أسبوعا بتهمة “الاحتيال”.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه و”بعد انتهاء التحقيقات في قضية الشخص الذي اختلق قصة عثوره على مبلغ مالي كبير داخل مركبته العمومي التي يعمل عليها، فقد جرى توديعه للمدعي العام المختص هو ومالك مكتب التكسي، حيث قرر المدعي العام توقيفهما في احد مراكز الاصلاح والتاهيل لمدة اسبوع عن تهمة الاحتيال”.

وكان السائق تحدث عن عثوره على مبلغ، قدره البعض بـ1.7 مليون دولار، بالإضافة إلى سبائك ذهبية، داخل حقيبة نسيتها سيدة في سيارته، بعدما أقلها من مكان إلى آخر في عمان.

وقال السائق إن إدارة الشركة التي يعمل فيها كرمته عن أمانته، بعدما عمل على تسليم ما عثر عليه إلى أحد المراكز الأمنية.

وبعد أن جرى تناقل قصته على نطاق واسع، أصدر الأمن العام بيانا تفصيليا، مساء أمس، كشف فيه كامل ملابسات القصة.

وفى البيان، نفى الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ما جرى تداوله عبر مختلف وسائل الاعلام حول عثور شخص على مبلغ مالي كبير وتسلمه لرجال الامن العام.

وأكد انه لم يرد لأي من الوحدات الشرطية بلاغ بفقدان أية مبالع مالية كبيرة، كما انه لم يتم استلام اية مبالغ مالية من اي شخص.

وكان من المفترض أن يتلقى السائق تكريما من الأمن العام، لكن الحال انتهى به إلى التوقيف، ومواجهة تهمة الاحتيال هو ومالك المكتب الذي تتبع إليه السيارة العمومية التي يشتغل عليها بنظام “الضمان”.

وفي ذلك، اضاف الناطق الاعلامي للأمن العام في البيان الذي صدر يوم أمس الأربعاء، أن “أحد الأشخاص جرى استدعاؤه للحضور يوم غد (اليوم) للتكريم من قبل مديرية الأمن العام على إثر قيامه بالتعاون مع رجال الأمن العام والإبلاغ عن عدد من الأشخاص المطلوبين، وأن ذلك الشخص قام باختلاق قصة العثور على مبالغ مالية كبيره أمام مدراءه وكأنها سبب لتكريمه”.

وزاد “جرى استدعاء ذلك الشخص وبالتحقيق معه اعترف باختلاق تلك القصة كسبب للتكريم أمام مدراءه، حيث قاموا بتعميم الحادثة دون التوثق والتأكد منها ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة”.