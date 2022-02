ملايين المشاهدات لفيديو شابة صُدمت بتسجيل كلامها خلال مقابلة عمل

لم تدرك سيدة أميركية أن كلامها الذي كانت تتفوه به قبيل مقابلة عمل مسجل بالصوت والصورة، كما لم تدرك أنه سيصل إلى نحو 7 ملايين شخص في العالم.

وكانت شيلين مارتينيز تستعد أمام جهاز حاسوبها لإجراء مقابلة مع شركة طيران محلية في الولايات المتحدة، للفوز بوظيفة مضيفة طيران.

وقبيل دقائق من المقابلة، سمعت شيلين وهي تتحدث مع شخص مجهول لم يظهر في الفيديو، بنبرة ساخرة عن المقابلة.

My granddaughter practicing her final interview question for her SkyWest application. Her face when she realizes she’s been recording all along. #priceless #chaylenemartinez #skywest #shouldahiredher pic.twitter.com/fLQeP6dPoX

— Cindi (@Cindi53381328) February 11, 2022