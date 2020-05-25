ملتقى الأعمال: استقلال المملكة يمثل انطلاقة مستمرة للبناء

عمان- الغد– قال ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني ان ذكرى الاستقلال تمثل انطلاقة مستمرة لبناء الوطن وتحقيق الازدهار والاعتماد على الذات.

واضاف الملتقى ان هذه الذكرى تحفزنا على العطاء والتحلي بالايجابية التي تدفع الى مزيد من العمل والانتاج والنهوض وعدم الاستسلام للتحديات التي تعترض مسيرة البناء.

وأشار الملتقى في بيان صحفي الى ان التحديات الراهنة كبيرة وغير مسبوقة زاد من حدتها انكفاء العالم على ذاته في ظل تفشي وباء كورونا، مما يستدعي وضع خارطة طريق تبني الاقتصاد وتحقق الازدهار وتسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.

ولفت الملتقى الى ان القطاع الخاص أسهم بشكل كبير في بناء قدرات المملكة في شتى المجالات، وهو المشغل الاكبر للعمالة والمساهم الابرز في الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما يحتم الوقوف معه ودعمه بكل الامكانات خصوصا في هذه الظروف الصعبة.

وقال ان ذكرى الاستقلال الـ 74 تستذكر فينا معاني التحدي والاصرار والمواجهة وعدم الاستسلام للعقبات، بل العمل على تذليلها تحويلها الى فرص.

واضاف ان مكامن القوة في الاقتصاد الوطني كثيرة وكبيرة، وفي حال توفر الدعم وإرادة البناء، فإن الاقتصاد قادر على تحقيق معدلات نمو ايجابية رغم الظروف الصعبة.

وبين الملتقى: “نحن بأمس الحاجة الى التكاتف والتعاون ما بين القطاعين العام والخاصن وفي المقابل اصبح من الضرورة بمكان تحقيق التكامل بين القطاعات التجارية والصناعية والزراعية”.

وأعرب الملتقى عن تفاؤله بتجاوز المرحلة الصعبة وتحويلها الى فرص يستفيد منها الكثير من القطاعات الاقتصادية بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.