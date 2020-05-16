ملتقى الأعمال: الظرف الراهن يتطلب تكاتف جهود القطاعين العام والخاص

عمان- الغد- قال ملتقى الاعمال الفلسطيني الأردني ان تعافي الاقتصاد الوطني من حالة الركود وتراجع النمو يتطلب تكاتف جهود القطاعين العام والخاص، وتوحيد الرؤية الاقتصادية وتبني نهج التشاركية في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

واكد الملتقى في بيان صحفي اليوم ان المرحلة الحالية صعبة ودقيقة وستشهد مؤشرات الاقتصاد المزيد من التراجع، الامر الذي سترتفع معه معدلات الفقر والبطالة ما يستدعي تضافر الجهود ورسم خارطة طريق واضحة للاقتصاد تمكن القطاع الخاص من الاستمرار والنهوض.

واشار الى ان الشركات الصغيرة والمتوسطة مرت بظروف استثنائية وصعبة، دفعت بعضها للإغلاق وتسريح الموظفين لعدم قدرتها على الصمود في وجه التحديات الراهنة، مما يستدعي تدخلا حكوميا سريعا عبر توفير التمويل اللازم لتلك الشركات لتستطيع استئناف اعمالها.

ودعا الملتقى الحكومة لزيادة المبالغ المخصصة للإقراض عن طريق البنك المركزي، وتخفيض الفائدة الى الصفر، وكذلك تخفيف شروط الاقتراض.

ولفت الملتقى الى ضرورة تسهيل ممارسة الاعمال وتقليل كلف ممارسة الاعمال، مشيرا الى ان مرحلة التعافي تتطلب منح كافة التسهيلات الممكنة للقطاع الخاص وتقليل كلف الانتاج والرسوم.

وبين ضرورة معالجة تراجع القوة الشرائية للمواطنين التي أثرت سلبا على كافة القطاعات الاقتصادية، إضافة الى معالجة تحديات قطاع السياحة وتحفيزه واستئناف أعماله مجددا.