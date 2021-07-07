“ملتقى التحدي والابتكار” يفتح باب التسجيل للمبتكرين الشباب

قطر- الغد- أعلن “ملتقى التحدي والابتكار” عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة فيه خلال الفترة من 7 يوليو إلى 30 أغسطس 2021.

وينظم ” ملتقى التحدي والابتكار” من وزارة الثقافة والرياضة ممثلة في النادي العلمي تحت شعار «بالعقل نحل الفتل» خلال الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر 2021. وذلك ضمن فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2021.

ويعتبر هذا الحدث الأول من نوعه في المنطقة حيث يتضمن عددا من المسابقات والفعاليات والبرامج العلمية التفاعلية التي تشجع الشباب من كافة شرائح المجتمع القطري والدولي على المشاركة. باعتباره ملهما للتقدم الاجتماعي وموردا خصبا للأفكار المُجددة في جميع المجالات.

وسيسهم الملتقى في جذب اهتمام المجتمع الدولي لمعرفة المزيد عن آخر التطورات في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة. بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتعرف على عدد من مشاركات وإنجازات الشباب.

وتعتمد فكرة المسابقة على مشاركة جميع المبتكرين الذين تم قبولهم، حيث سيتم عرض اختراعاتهم الفردية خلال المعرض المخصص الذي سيقام خلال اليومين الأولين من الحدث.

وسيتيح الملتقى الفرصة للتعرف على مشاركات وإنجازات الشباب، حيث سيتضمن الحدث مسابقتين أساسيتين (الابتكارات /‏ الهاكاثون) تقام على مدار أسبوع بمشاركة دولية. بالإضافة إلى طرح مسابقات فردية وجماعية لتنمية مواهب وقدرات الشباب في مجالات الاختراع والابتكار والتصنيع.

وسيتم بعد ذلك توزيع المبتكرين إلى مجموعات للمشاركة في مسابقة الهاكاثون والتي ستقام خلال اليومين الأخيرين من الحدث.

كما سيشمل المنتدى عددًا من الفعاليات المصاحبة مثل معرض أجهزة الذكاء التفاعلية وورش عمل لجذب وتحفيز الشباب على الانخراط في مجالات العلوم والابتكار، وأكثر من ذلك بكثير.

مسابقات “الملتقى”

“ملتقى التحدي والابتكار” يتضمن مسابقتين أساسيتين هما معرض لأفضل الاختراعات ومسابقة الابتكارات الجماعية (الهاكاثون).

وتهدف مسابقة عرض أفضل الاختراعات إلى عرض مشاريع المخترعين بشكل فردي في أول يومين من الملتقى.

وسيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات حيث سيتنافسون لتطوير أفكارهم الفريدة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الشركة الناشئة في غضون 48 ساعة فقط. سيتم تقديم الدعم اللازم لجميع المشاركين خلال المسابقات.

وفي المرحلة الأولى من المسابقة هنالك المسابقة الفردية والتي ستقام في اليومين الأولين ، حيث سيتم عرض الاختراعات في جناح مخصص لكل مخترع.

وستتم مراجعة هذه الاختراعات وتقييمها من قبل لجنة التحكيم من الخبراء.

وللانضمام للمسابقة يشترط علىى المتقدم أن يمتلك براءة اختراع ممنوحة، أو رقم إيداع لبراءة اختراع، أو ما يعادلها ، للاختراع الذي تقدمه للمشاركة.

ويجب أن يكون النموذج الأولي للمشروع المقدم متاحًا وقابل لشحنه إلى قطر في حالة قبول الابتكار.

وتهدف هذه المسابقة الفردية ؛ لنشر الوعي بأهمية الابتكار على المستويين المحلي والدولي، وتشجيع الشباب على الابتكار وإظهار مواهبهم. فضلا عن توفير منصة للشباب للمشاركة والمنافسة في المعارض الدولية.

فيما المرحلة الثانية وهي مرحلة الهاكاثون “المسابقة الجماعية”، وهي منافسة بين مجموعة من المخترعين الأفراد يتم توزيعهم على مجموعات، وعليهم العمل معًا والتنافس ضد مجموعات أخرى لحل مشكلة أو تطوير مشروع علمي من الفكرة إلى شركة ناشئة، في غضون 48 ساعة.

وسيتم ذلك في مختبرات وورش عمل النادي العلمي القطري.

وللانضمام لاهذه المسابقة يشترط على المشترك أن يكون قادراعلى العمل في مجموعة. وقادرًا على تنفيذ الأفكار، وصولاً إلى النماذج الأولية، في غضون 48 ساعة.

وتهدف المسابقة الجماعية “هاكاثون” إلى مساعدة المخترعين الأفراد على الالتقاء وتبادل معارفهم وخبراتهم. وخلق جو تنافسي من خلا اللعمل كفريق وخلق أفكار إبداعية.

فضلا عن تعليم الشباب كيفية تطوير وابتكار أفكار جديدة من الفكرة وصولاً إلى النموذج الأولي وريادة الأعمال.

وسوف يتضمن الحدث كذلك عرض المشاريع التي تعكس دور البحث والتطوير والعلوم والابتكار في تحقيق اقتصاد مبني على المعرفة بما يدعم تحقيق (رؤية قطر الوطنية 2030).

وسيساهم الحدث في توجيه أنظار المجتمع الدولي للتعرف أكثر على آخر المستجدات في مجال الابتكار والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

وتأتي المسابقة العلميّة (بالعقل نحلّ الفتل) استجابة لتطلعات الشباب في العالم ليكون لهم دورهم البارز في مجال الابتكار والاختراع.

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