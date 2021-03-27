ملتقى العقبة الدولي للفنون الإسلامية ينطلق اليوم

العقبة – ينطلق اليوم الأحد، ملتقى العقبة الدولي للفنون الإسلامية “المعرض الإلكتروني الرابع”، بعنوان “دور الهاشميين في المحافظة على المقدسات” بتنظيم من مديرية ثقافة العقبة وجمعية امواج للثقافة والفنون، بمشاركة 60 خطاطا ومزخرفا من 15 دولة عربية وإسلامية.

وبين مدير ثقافة العقبة طارق البدور في تصريح صحفي أمس، ان هذا الملتقى الذي يعقد في مدينة العقبة ويستمر يومين، جاء ليوثق تاريخ الفنون الإسلامية عبر مسيرة الدولة الأردنية.

وأوضح أن الملتقى يتضمن محاضرة عن الإعمار الهاشمي للمسجد الأقصى والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، وعرض فيلم وثائقي لمتحف آرمات عمان الذي يمثل شاهدا على مساهمة الخطاطين الأردنيين في كتابة اللوحات الإرشادية لشوارع عمان والمحافظات، وكتابة اللوحات الإعلانية للمحلات التجارية وما لهذا المتحف من أهمية في حفظ الذاكرة المكانية للأردن، ولوحات خطية وزخرفة تحمل المعاني الوطنية.

بدوره، أشار رئيس جمعية أمواج للثقافة والفنون الخطاط ياسر الجرابعة الى أهمية الملتقى في إظهار مكانة الأردن من حيث الاهتمام بالخط والزخرفة، لافتا إلى أن الملتقى يحتوي على أعمال متنوعة من فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بمشاركة واسعة من الفنانين الذين سيشاركون بلوحات خطية وزخرفية متنوعة تشمل جميع أنواع الخطوط العربية والإسلامية.

ويضم المعرض مشاركات من 15 دولة هي الكويت، مصر، السعودية، إيران، تركيا، المغرب، لبنان، عُمان، العراق، فلسطين، سورية، تايلند، الجزائر، تونس والهند.-(بترا)