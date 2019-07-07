ملتقى المثقفين المقدسي يحتفي بكتاب وفنانين وإعلاميين

عمان – احتفى ملتقى المثقفين المقدسي بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين، السبت، بمقر الرابطة في عمان، بتكريم كوكبة من الكتاب والفنانين والأكاديميين والإعلاميين.

وضمت قائمة المكرمين الفنانين الراحلين نبيل المشيني وياسر المصري والشاعرة عطاف جانم والروائي إبراهيم الفقيه والفنان التشكيلي عماد ابو شتية والإعلامي سمير سعد الدين والشاعر نزار سرطاوي والدكتور عبد الحميد المعيني والدكتورة ريما خلف.

وقال نائب رئيس الرابطة الشاعر سعد الدين شاهين: إن هذه الاحتفائية التي تقام في الرابطة من اللقاءات التي عودنا عليها ملتقى المثقفين المقدسي دعماً لقضية العرب الأولى؛ القضية الفلسطينية، في تكريمه لرموز إبداعية أدبية وفنية وفكرية وإعلامية وسياسية أردنية من الذين أبرزت إبداعاتهم وأدوارهم القضية الفلسطينية والقضايا الإنسانية والحرية والعدالة.

كما ألقى رئيس الملتقى الدكتور طلال ابو عفيفة كلمة عرض فيها لمسيرة الملتقى وما يواجهه والحركة الثقافية العربية الفلسطينية من معيقات جراء الاحتلال. كما عرض لأسماء المكرمين وأدوارهم في نصرة القدس من خلال أعمالهم وأدوارهم الابداعية والإعلامية والسياسية. وفي ختام الاحتفائية سلم ابو عفيفة وشاهين دروعا وأوسمة للمحتفى بهم ولذوي الراحلين.-(بترا)