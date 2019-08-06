ملتقى “تبادل الابتكارات بمجال المناخ” يعزز النمو التجاري لشركات التقنيات الخضراء الناشئة

أبوظبي- أعلن القائمون على “ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ-كليكس”، الذي تستضيفه وزارة التغيّر المناخي والبيئة ويعد منصة ابتكار للشركات الناشئة في مجال التقنيات الخضراء، عن استقبال طلبات المشاركة حتى يوم الخميس، 29 آب (أغسطس) الحالي، سعياً لاستفادة رواد الأعمال في مجال الاستدامة في الشرق الأوسط والعالم من الفرص الفريدة التي يتيحها الملتقى لتسريع أعمالهم.

ويواكب ملتقى “كليكس” مستهدفات “رؤية الإمارات 2021” وبرنامج “غداً 21″، بهدف تعزيز عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة وتعزيز بيئة الشركات الناشئة، ويعقد الملتقى ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تقام خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، المنصة العالمية التي تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية المستدامة حول العالم وتستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل. ويربط الملتقى رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين في إطار المساعي والجهود الرامية لتقديم حلول مبتكرة وفعّالة لقضايا التغيّر المناخي الملحّة في العالم، وذلك في مجالات الاستدامة في الفضاء، ومستقبل الغذاء والزراعة، ومستقبل الطاقة، ومستقبل التنقل. وأكدت طيف الأميري، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أهمية استضافة الوزارة لفعاليات الدورة الثالثة من “كليكس”، التي تأتي “انسجاماً مع جهودنا المستمرة لتشجيع الشباب على السعي بفاعلية وراء مبادرات الأعمال الريادية الخضراء”، موضحة أن هذا الملتقى يدعو المبتكرين من أفراد وشركات ناشئة من جميع أنحاء العالم إلى إبراز حلولهم المتطورة المصممة لمجابهة التحديات البيئية والتغلب عليها.

وأضافت: “يواصل الملتقى السنوي تنشيط الحراك الحاصل في مجال تغير المناخ والاستدامة بأنحاء العالم، محققاً سجلاً طيباً في تسهيل علاقات الشراكة الناجحة بين الشركات الناشئة والمستثمرين من أصحاب الفكر المستقبلي. وعلاوة على ذلك، يعزز هذا الحدث انتقال دولة الإمارات إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تسهيل التمويل المباشر بملايين الدولارات للمشاريع الرفيقة بالبيئة”. وكان ملتقى “تبادل الابتكارات بمجال المناخ- كليكس 2019” استضاف 41 شركة متأهلة عرضت اختراعاتها، متيحاً مظلّة من الاستثمارات المحتملة في المشاريع الإقليمية والنوايا الاستثمارية تقدّر بنحو 53.9 مليون دولار. وضمّت الشركات المتأهلة شركة “إيكو سينك” المختصة بالتحكم الذكي في درجات الحرارة ومقرها بريطانيا، وشركة “لافاتك” العالمية المختصة بالإضاءة الذكية للزراعة العمودية، وشركة “المها” للأنظمة التي تعمل على الاستفادة من إنترنت الأشياء لتحسين الرعاية الصحية للحيوانات، ومقرها المملكة العربية السعودية. وقال روزاريو دي ديو، الرئيس التنفيذي لشركة “إيكو سينك”، إن شركته لمست اهتماماً من مختلف العملاء والشركاء المحتملين في “كليكس”، معتبراً ذلك دلالة على “الإمكانيات الجيدة” التي ينطوي عليها السوق في مجال التحديث الذكي للمباني القائمة، وأضاف: “نود أن نطرح بعض الأفكار الجادة المتعلقة بتأسيس حضور لنا في مجلس التعاون الخليجي”.