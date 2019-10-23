ملتقى طلابي في جامعة الحسين بن طلال

عمان- تحت رعاية الأستاذ الدكتور نجيب أبو كركي رئيس جامعة الحسين بن طلال، أقيم على مدرج عمادة شؤون الطلبة وبمناسبة عشرينية الجلوس الملكي الملتقى الطلابي لجامعة الحسين بن طلال تحت عنوان “أصدقاء الأمن والسلامة الوطنية في الجامعات فكر بالآخر”، بتنظيم مديرية الأمن العام/ مركز السلم المجتمعي، وبحضور العميد د.عمار القضاة قائد أمن إقليم الجنوب، والمقدم فادي الزعبي رئيس مركز السلم المجتمعي.

وفي كلمته، عبر الأستاذ الدكتور نجيب أبو كركي رئيس جامعة الحسين بن طلال عن سعادته لرؤية الاهتمام والاندفاع لدى الطلبة للمشاركة في مثل هذه النشاطات، والتي يطلع فيها الطالب على الأساليب الخبيئة والدنيئة التي يستخدمها بعض ضعاف النفوس في الإيقاع بالشباب في براثن التطرف وسلوك طرق الإدمان على المخدرات.

وأضاف أبو كركي “أن الأردن بلد عصي على المتربصين به والمريدين له السوء، وذلك لالتفاف أبنائه حول قيادته، ووعيهم ورسالة الأردن ومنذ نشأته السلمية”، وقال “لا يمكن لعاقل أن يرمي بنفسه إلى التهلكة، وسلوك طريق الإدمان أو التطرف الذي لا يمكن الخروج منه إلا بشق الأنفس”، داعيا إلى أن نتفكر وأن نحكم العقل بكل شيء باعتباره الطريق السليم للنجاة من التطرف والإدمان.

وقال رئيس مركز السلم المجتمعي المقدم فادي الزعبي “إن تنظيم الملتقى جاء بمناسبة احتفالات المملكة بعشرينية الجلوس الملكي، وتنفيذا للتوجيهات الملكية في تحقيق السلم المجتمعي ومكافحة الفكر المتطرف بصوره وأشكاله كافة”.